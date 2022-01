Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Paris: clôt en hausse, tendance haussière à New York information fournie par Cercle Finance • 20/01/2022 à 17:50









(CercleFinance.com) - Après avoir passé la majeure partie de la journée dans le rouge, la bourse de Paris clôt la journée avec un gain de 0,3%, à 7.194 pts. De son côté, l'Euro Stoxx50 progresse de 0,7%, devant le DAX (+0,6%).



La tendance est également à la hausse outre-Atlantique, le Nasdaq gagnant actuellement 1,8% devant le S&P 500 (+1.3%) et le Dow Jones (+1.2%).

Dans la journée, les investisseurs ont pu prendre connaissance d'une série d'indicateurs économiques.



Ainsi, la croissance manufacturière a nettement accéléré en janvier, selon la Fed de Philadelphie, dont l'indice ressort à 23,2 pour le mois en cours contre 15,4 en décembre 2021, et alors que le consensus attendait une remontée plus modérée.



Par ailleurs, alors que le niveau d'inflation reste une préoccupation des marchés, la publication des prix à la consommation en zone euro a été dévoilés en fin de matinée.



Le taux d'inflation annuel de la zone euro s'est établi à 5,0% en décembre 2021, contre 4,9% en novembre, et celui de l'Union européenne s'est établi à 5,3%, contre 5,2%, selon Eurostat qui confirme donc son estimation rapide pour la zone euro.



Interrogée ce matin au micro de France Inter, Christine Lagarde, présidente de la BCE, a affirmé que l'inflation allait se stabiliser puis ' baisser graduellement ' au cours de l'année.



C'est néanmoins l'évolution des taux américains qui reste le principal sujet de préoccupation du moment.



Du côté de la dette souveraine, le rendement des Treasuries à dix ans se stabilise autour de 1,86%.



En début d'après-midi, les investisseurs ont aussi pris connaissance du nombre d'inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage, un nombre qui a augmenté la semaine du 10 janvier aux Etats-Unis, s'établissant à 286 000, contre 231 000 (chiffre révisé) une semaine plus tôt.



La séance a été également chargée du côté des résultats trimestriels d'entreprises avec notamment ceux, de l'assureur américain Travelers - qui cote sur l'indice Dow Jones - avant les comptes de Netflix qui paraîtront dans la soirée.



Dans l'actualité des sociétés françaises, Alstom publie un chiffre d'affaires au titre des neufs premiers mois de son exercice 2021-22 de 11,4 milliards d'euros, en hausse de 11% comparé au proforma de l'année dernière, en ligne avec la trajectoire de croissance annoncée.



De son côté, Getlink publie un chiffre d'affaires en baisse de 6% à taux de change constant à 774,4 millions d'euros au titre de l'année 2021, la croissance de 6% de la division Europorte n'ayant pas suffi à compenser le recul de 9% de la division Eurotunnel.



Air Liquide annonce qu'il investira environ 3.500 millions de roupies (40 millions d'euros) dans une nouvelle unité de séparation des gaz de l'air (ASU) dédiée à l'Industriel Marchand à Kosi, dans l'Etat d'Uttar Pradesh, dans l'Inde du Nord.



Enfin, Valneva annonce des résultats d'une étude préliminaire menée en laboratoire démontrant que les anticorps provenant du sérum de personnes vaccinées avec trois doses de son candidat vaccin inactivé contre la Covid-19, VLA2001, neutralisaient le variant Omicron.







