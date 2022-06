Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Paris: chute avant l'allocution du président de la Fed information fournie par Cercle Finance • 22/06/2022 à 11:01









(Crédits photo : - L. Grassin ) (CercleFinance.com) - Après deux séances de rebond, la Bourse de Paris débute en forte baisse mercredi matin dans un marché étroit en attendant l'allocution du président de la Fed devant le Congrès américain. L'indice CAC40 recule de 1,8% à 5858 points. En l'absence d'indicateurs majeurs, la préoccupation première des investisseurs demeure le mouvement de durcissement des politiques monétaires amorcé par les grandes banques centrales. En ce sens, l'intervention de Jerome Powell, le patron de la Réserve fédérale, cet après-midi devant la commission des affaires bancaires du Sénat devrait constituer le grand événement du jour. Après la hausse de taux de 75 points de base décidée la semaine dernière, une première en 30 ans, les investisseurs attendent d'être rassurés sur les intentions de la Fed en matière de taux d'intérêt et de perspectives économiques. Les acteurs de marché souhaitent notamment savoir si un nouveau relèvement de 75 points de base des taux des fonds fédéraux ('fed funds') doit être envisagé à l'issue de la réunion prévue le mois prochain. Bon nombre d'opérateurs s'attendent en tout cas à ce que Jerome Powell réaffirme sa volonté de lutter activement contre l'inflation, même si cela induit un facteur de risque pour la croissance économique. La politique ultra-accommodante de la Fed a été l'un des principaux moteurs du 'rally' des marchés d'actions américains ces dernières années, qui a porté les indices new-yorkais à des plus hauts historiques l'an dernier. Le sévère durcissement de ton adopté par la banque centrale a fait dérailler cette mécanique haussière depuis quelques mois. A ce titre, Powell pourrait vouloir remettre un peu de baume au coeur aux marchés en réaffirmant qu'un atterrissage en douceur est possible en freinant l'inflation sans pour autant faire plonger l'économie américaine en récession. 'Difficile pour les investisseurs de s'y retrouver dans ce jeu d'ombres, dans lequel chacun, optimiste ou pessimiste, peut trouver de quoi alimenter son opinion', estiment les équipes de La Financière de l'Echiquier. 'Peut-être est-ce, au fond, ce que recherche la Réserve fédérale, en attendant elle-même d'y voir plus clair', souligne la société de gestion de portefeuille. L'audition du président de la Fed doit débuter à 15h30. Du coté des valeurs, Faurecia a annoncé le succès de son augmentation de capital de 705 millions d'euros visant à refinancer en partie l'acquisition de l'allemand Hella. Cette augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription va se traduire par l'émission de près de 45,5 millions d'actions nouvelles d'une valeur nominale de sept euros chacune, sur la base d'un prix de souscription unitaire de 15,5 euros. Crédit Agricole a présenté son plan Ambitions 2025. Ce plan repose sur un fort potentiel de croissance organique avec un objectif de plus d'un million de clients supplémentaires. Le groupe vise un résultat net part du Groupe supérieur à 6 milliards d'euros et souhaite renforcer encore la rentabilité avec un retour sur fonds propres tangibles supérieur à 12 %. Amundi a également dévoilé aujourd'hui son plan stratégique 2025, axé sur la poursuite de la croissance organique, le maintien d'un coefficient d'exploitation au meilleur niveau de l'industrie et un rendement élevé pour les actionnaires. Amundi dégagera une croissance annuelle moyenne du résultat net ajusté de 5% sur la période.

