Paris: cède -1,2% mais reste très positif (+4%) sur mars information fournie par Cercle Finance • 31/03/2022 à 19:50

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris achève cette dernière séance du trimestre sur une perte de 1,21%, à 6.659 points, ce qui constitue également son plus bas du jour. Au cours des trois premiers mois de l'année, l'indice parisien a cédé près de 6.8%.



Ce jeudi, l'E-Stoxx50 (-1,35%) et Francfort (-1,27%) partagent la même dynamique baissière que Paris, tandis que Londres limite les pertes (-0,6%).



Si Wall Street est également dans le rouge, le repli y est plus modéré, avec le Dow Jones, le S&P500 et le Nasdaq cédant collectivement -0,5% à la mi-séance, ce qui réduit légèrement les gains du mois de mars, qui restent substantiels (+4 à +5%).

La journée avait pourtant bien commencé, Paris et Francfort ouvrant dans le vert, malgré la parution de mauvaises nouvelles de Chine et le recul des places asiatiques.



'L'indice PMI officiel de la Chine a nettement manqué les attentes en mars, prouvant que les blocages ont considérablement freiné l'activité économique. Les PMI manufacturier et des services sont tombés en territoire de contraction', note Commerzbank.



'Malheureusement, il y a peu de signes que la récente vague de variante Omicron pourrait être contenue de sitôt, car les cas locaux de Covid-19 sont toujours en augmentation', prévient en outre la banque allemande.



Les investisseurs ont aussi pu prendre connaissance des chiffres publiés ce matin de l'inflation et des dépenses des ménages en France. En février 2022, la consommation des ménages français en biens en volume se redresse légèrement (+0,8% après -2,0% en janvier -révisé de -1,5% en estimation initiale), d'après les données corrigées de variations saisonnières et de jours ouvrables de l'Insee.



Selon l'estimation provisoire réalisée en fin de mois par l'Insee, les prix à la consommation en France augmenteraient de 4,5% sur un an en mars 2022, un taux annuel en vive accélération donc après celui de 3,6% observé le mois précédent.



Aux Etats-Unis, l'inflation s'établit à 6,4% et le 'Core PCE' (taux d'inflation hors énergie et autres variables volatiles ) grimpe de 5,4% en février, contre 5,2% en janvier : ces chiffres d'inflation concernent une période antérieure à la flambée de l'énergie et des matières premières du mois de mars dont l'impact est évalué à +1,5%.

L'inflation US est donc virtuellement au-delà des 8% en mars, l'inflation 'core' devrait flirter avec les 7%.



Les marchés obligataires affichent une nette détente ce jeudi -dernier jour du trimestre- dans ce qui pourrait s'apparenter à une tentative de limiter la casse : nos OAT se détendent de -11Pts vers 0,97%, les Bunds de -12Pts vers 0,537%, même écart sur les BTP italiens à 2,025%.

Les T-Bonds US ne sont pas oubliés avec -3,5Pts à 2,323%.



Cette embellie pourrait être favorisé par le recul d'environ -4% du prix du baril de Brent (vers 108$) et du 'WTI' à New York (vers 103,1$) alors que Joe Biden propose de libérer 1 million de barils/jour des réserves stratégiques US (actuellement 550 millions de barils) durant 6 mois, soit 1/3 de ces réserves.



Côté valeurs, Orange a annoncé mercredi soir des décisions relatives à sa gouvernance par son conseil d'administration, qui a proposé notamment la nomination de Jacques Aschenbroich comme administrateur et futur président non exécutif.



De son côté, Air France-KLM fait part du renouvellement par anticipation du mandat de directeur général de Benjamin Smith, pour cinq ans, et de la nomination de Marjan Rintel comme nouvelle directrice générale de KLM, à compter du 1er juillet.



Veolia et Waga Energy annoncent la mise en service, en Seine-et-Marne, de la plus importante unité de production de biométhane valorisant le biogaz d'une installation de stockage des déchets non-dangereux en France.



Enfin, Sanofi annonce avoir arrêté les termes de son émission obligataire à double tranche pour un total de 1,5 milliard d'euros, qui comprend une émission inaugurale d'obligations indexées sur un indicateur de développement durable pour un montant nominal de 650 millions.