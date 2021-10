Paris : cède 0.3% au milieu d'une salve de statistiques

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris poursuit le mouvement de yoyo entamé depuis le début de la semaine : après un recul de 0,3% lundi, suivi d'un gain de 0,8% le lendemain, d'une perte de 0,2% mercredi puis d'une hausse de 0,7% hier, l'indice parisien cède finalement 0,3% ce matin, autour des 6780 points.

L'attention des investisseurs se portera aujourd'hui sur plusieurs statistiques clés qui devraient permettre d'éclairer les opérateurs quant à la situation économique du vieux continent.

Ainsi, on apprenait ce matin qu'au troisième trimestre 2021, le PIB avait augmenté de 2,2% dans la zone euro et de 2,1% dans l'UE, par rapport au trimestre précédent, selon l'estimation rapide préliminaire d'Eurostat.

Au deuxième trimestre, il avait augmenté de 2,1% dans la zone euro et 2,0% dans l'UE.

Dans l'Hexagone, la croissance du produit intérieur brut (PIB) accélère au troisième trimestre 2021, à +3% après +1,3% au trimestre précédent, ramenant ainsi le PIB quasiment à son niveau d'avant-crise (-0,1% par rapport au dernier trimestre 2019).

La demande intérieure finale (hors stocks) contribue positivement à l'évolution du PIB (+3,3 points), porté en particulier par les dépenses de consommation des ménages (+5%) alors que la formation brute de capital fixe (FBCF) est quasiment stable (-0,1%).

Les exportations accélérant (+2,3%) tandis que les importations sont quasi stables (-0,1%), la contribution du commerce extérieur à la croissance du PIB est positive pour +0,6 point, alors que celle des variations de stocks est négative (-0,9 point).

Par ailleurs, selon l'estimation provisoire réalisée en fin de mois de l'Insee, les prix à la consommation en France augmenteraient de 2,6% en octobre 2021 en rythme annuel, en accélération donc après +2,2% le mois précédent.

Cette hausse de l'inflation résulterait d'une accélération des prix des services et de l'énergie. Les prix du tabac progresseraient, sur un an, au même rythme que le mois précédent. Les prix de l'alimentation et des produits manufacturés ralentiraient.

Les opérateurs ont aussi pu découvrir ce matin que la croissance allemande avait légèrement ralenti au troisième trimestre, après une croissance de 1,9% au 2e trimestre, le PIB a progressé de 1,8% entre juillet et septembre, selon les chiffres préliminaires publiés aujourd'hui par l'Office fédéral de la statistique,

Dans l'actualité des valeurs françaises, BNP Paribas publie un résultat net part du groupe en hausse de 32,2% à 2,5 milliards d'euros au titre du troisième trimestre 2021, grâce à une forte diminution du coût du risque et à une croissance de 6,4% du résultat brut d'exploitation à 3,99 milliards.

Safran publie un chiffre d'affaires de 3,73 milliards d'euros au titre du 3e trimestre, porté par une croissance organique de 11,6% supérieure au consensus (10,2% de croissance organique). Selon la société, cette progression a été portée par la reprise des services dans l'ensemble de ses activités et conforte les prévisions du 4e trimestre.

Sopra Steria dévoile un chiffre d'affaires de 1,12 milliard d'euros au titre du troisième trimestre 2021, en croissance totale de 13%. À taux de change et périmètre constants, le chiffre d'affaires du groupe de services informatiques a progressé de 8,9%.

Enfin, EssilorLuxottica dévoile un chiffre d'affaires de 5,46 milliards d'euros au troisième trimestre et à 15,92 milliards sur les neuf premiers mois de 2021, respectivement en hausse de 9,3% et de 6,2% à taux de change constants par rapport aux mêmes périodes de 2019.

Le géant franco-italien de l'optique revoit à la hausse ses prévisions pour 2021, visant désormais une croissance de 5 à 9% du chiffre d'affaires par rapport à 2019 à taux de change constants (et non plus de 'environ 5%').