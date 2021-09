Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Paris : cède 0,1%, se maintient autour des 6650 points information fournie par Cercle Finance • 15/09/2021 à 10:44









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris cède 0,1%, autour de 6650 points, à l'aube d'une journée marquée par la publication d'une série d'indicateurs économiques qui permettront d'en savoir plus sur l'éventuel redressement du secteur industriel. 'À court terme, la première cible haussière reste le mur des6735/6760 points. À contrario,les supports majeurs à6575et6510points serviront de signal à un retournement de configuration plus soutenu et de plus grande ampleur', analyse-t-on chez Kiplink. Il faut dire que depuis les dernières séances des congés d'été, l'indice parisien n'a toujours pas renoué avec des volumes conséquents, une caractéristique qui a pour effet de rendre la tendance plus fragile, d'après les analystes. Ce matin, les investisseurs ont pu prendre connaissance des chiffres d'inflation de l'Insee: au mois d'août 2021 sur un an, les prix à la consommation en France augmentent de 1,9%, après +1,2% en juillet, une accélération qui résulte notamment du rebond des prix des produits manufacturés (+1,1% après -1,1%). En effet, si l'industrie manufacturière fait aujourd'hui face à une forte demande, les entreprises peinent à satisfaire leurs commandes du fait d'une pénurie de composants, de difficultés de recrutement et d'un bas niveau des stocks. Dans la zone euro, la production industrielle devrait toutefois ressortir en légère hausse sur le mois de juillet. Aux Etats-Unis, la production du secteur est également attendue en hausse, tandis que l'indice de la Fed de New York devrait se maintenir à de hauts niveaux en septembre. A Wall Street aussi, la lourdeur l'a emporté hier avec une sixième séance de repli sur sept pour le Dow Jones (-0,8%) et le S&P 500 (-0,6%). Ce phénomène conduit certains analystes à évoquer un début de correction qui pourrait s'intensifier dans les semaines qui viennent, un scénario conforté par la nette détente des taux, consécutive à des chiffres d'inflation jugés modérés. D'autres stratèges se montrent plus mesurés et évoquent une simple consolidation après une longue séquence de hausse. Pour mémoire, l'indice CAC 40 affiche tout de même une hausse de près de 20% depuis le début de l'année. Sur le front des valeurs hexagonales, BNP Paribas Asset Management indique qu'il va prendre une participation majoritaire dans Dynamic Credit Group, société de gestion aux Pays-Bas avec neuf milliards d'euros d'actifs, spécialisée dans les prêts hypothécaires néerlandais et les portefeuilles granulaires de prêts. Capgemini a annoncé mardi soir avoir conclu un accord en vue d'acquérir VariQ, société qui fournit des services en développement logiciel, cybersécurité et cloud aux départements et agences fédérales américaines, transaction dont les termes financiers ne sont pas précisés. Enfin, Danone annonce le succès de son offre de rachat partiel sur ses obligations hybrides émises le 30 octobre 2017 pour un montant total de 1,25 milliard d'euros, portant un premier coupon de 1,75% et une première option de remboursement le 23 mars 2023.

