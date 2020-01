Paris : cale vers 6.040, les records s'enchaînent à W-Street

(CercleFinance.com) - Les acheteurs se sont imposés sur le finish (+0,08% à 6.041Pts) après 4 heures de camisole algorithmique (CAC prisonnier d'un corridor 6.025/6.042).

Le CAC40 'GR' rate pour 1 point d'indice (moins de 0,01%) l'inscription d'un nouveau record absolu de clôture !

A la mi-séance, c'est un nouveau carton plein de records à Wall Street avec un noçuveau zénith du S&P500 à 3.293, du Nasdaq à 9.291.

Nouveau record absolu également du Dow Jones à 29.040Pts (environ +0,45%) dans le sillage de JP-Morgan qui fait la différence avec un gain de +2% à +2,5% après publication d'un bénéfice en hausse de +21% à 8,5Mds$ au 4ème trimestre 2019.

Nouvelle séance historique pour Tesla (Jefferies rehausse à son tour son objectif, à 600$) qui s'envole de +3,5% vers 545$ et affiche 97Mds$ de capitalisation, le double de la 'capi' de General Motors, BMW ou Daimler.

Apple établit un nouveau record absolu à 317,2$, Wedbush Securities fixe un nouvel objectif à 400$ pour fin 2020, soit environ +30% de potentiel.

L'Euro-Stoxx50 finit en revanche légèrement négatif, de -0,13% à 3.775Pts.

L'intérêt des investisseurs se tourne à partir d'aujourd'hui sur la saison des résultats d'entreprises, dont les géants bancaires américains JPMorgan (déjà mentionné) Citigroup (bénef en hausse de 15,4% à 5Mds$) et Wells Fargo (légèrement décevant, le titre chute de -3%).

Autre sujet d'attention, l'évolution de l'inflation aux États-Unis, dont une accélération pourrait contraindre la Réserve fédérale à reprendre son processus de resserrement monétaire (le sujet avait été évoqué par Eric Rosengren la veille).

Les opérateurs peuvent se rassurer: les prix à la consommation aux Etats-Unis ont augmenté de 0,2% en décembre 2019 par rapport au mois précédent, d'après les données du Département du Travail, lesquelles sont proches des anticipations.

Du côté des changes, l'euro est quasi stable, en léger repli de -0,2% à 1,1110/$. Le Brent se ressaisit de +0,7% vers 64,7$, le WTI grappille +0,5% à 58,4$ sur le NYMEX.

Du côté des valeurs, Cap Gemini finit en tête du CAC40 avec +2,2% après avoir augmenté le prix de son offre sur Altran à 14,5E par action (au lieu de 14 E) et fait part d'engagements complémentaires. Capgemini n'augmentera plus son prix, qui est ferme et définitif. Les actionnaires d'Altran ont jusqu'au 22 janvier 2020 (inclus) pour apporter leurs actions à l'offre.

le groupe PSA (-0,9%) pourrait supprimer jusqu'à 4.100 emplois chez Opel, indique une personne proche du dossier interrogée par Bloomberg. Il souhaite réduire les effectifs pour faire face à la baisse des ventes et à des problèmes technologiques. Opel devrait supprimer au moins 2.100 postes d'ici 2025 et pourrait réaliser deux vagues de réduction d'effectifs de 1.000 emplois en 2027 et 2029, selon Bloomberg.

Le groupe Nissan a diffusé ce matin un communiqué suite aux informations spéculatives sur sa position envers l'Alliance. 'Contrairement aux affirmations des articles, Nissan n'envisage nullement la dissolution de l'Alliance', indique le groupe.

'Nissan, Renault et Mitsubishi Motors ont mis en place l'Alliance Operating Board (AOB) en mars 2019 en tant que fondement de l'amélioration continue et du fondement du succès futur', rajoute le groupe.

Getlink a annoncé qu'en décembre 2019 ses navettes passagers ont transporté 233.232 véhicules de tourisme, en baisse de 1% en comparaison annuelle, et que son Shuttle Freight a transporté 121.939 camions, en recul de 7%.

Le titre Alstom s'affiche en hausse de +1%, porté par l'analyste Oddo BHF qui confirme sa recommandation 'achat' sur le titre, en anticipation de la publication, dans deux jours, des commandes et du CA au titre du quatrième trimestre 2019.

L'analyste Jefferies a annoncé initier la couverture du titre Euronext avec une recommandation 'achat'. Jefferies fixe ainsi son objectif de cours à 88 euros.