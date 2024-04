Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Paris: CAC40 à l'équilibre malgré les tensions géopolitiques information fournie par Cercle Finance • 19/04/2024 à 17:54









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris qui avait débuté la séance en repli de -1% ce vendredi matin (CAC40 sous les 7.950) termine la séance stable vers 8.022Pts, de telle sorte que la semaine se solde par un score que de 0,1%.



Notons que 100% de la hausse du CAC40 ce vendredi est imputable à la hausse de près de 5% de l'Oréal.



Il y avait effectivement de quoi opter pour le 'risk-off' face à la multiplication des tensions géopolitiques et à la remontée des taux américains... mais le 'VIX' est retombé de 21 vers 18,80, le pétrole 'Brent' retombe sous 87,5$, le Dollar -traditionnel refuge en cas de tensions géopolitiques- s'effrite de -0,2% vers 1,0670 contre l'Euro... et Wall Street semble simplement un peu indécis (contre -0,8% en préouverture ce matin).



Les indices US évoluent en ordre dispersé avec un S&P500 à -0,3% (6ème séance de repli consécutif et -3,5% cette semaine), le Nasdaq cède -1,1% (soit -4,5% cette semaine, la pire depuis octobre dernier) mais le Dow Jones progresse symétriquement d'environ +0,4%.



La sérénité qui semble revenue en quelques heures se solde par un regain de tension du côté du marché obligataire américain (qui ne fait plus office de refuge cet après-midi) : le rendement des bons du Trésor américain, qui avaient légèrement reflué ce matin, repartent à la hausse avec un dix ans qui remonte à 4,63%, son plus haut niveau depuis le mois de novembre, le '2 ans' continue de flirter avec les 5,00% (à 4,9700%).



Côté Europe, nos OAT (+1,5Pts) termine la semaine à leur pire niveau depuis fin novembre à 3,0180%, idem pour les Bunds allemands avec +1,5Pts à 2,5050 les BTP italiens prenant +4Pts à 3,9060 (soit +18Pts sur la semaine).



Hier soir, Netflix a dévoilé des résultats trimestriels conformes aux attentes, mais le titre chute de 8% après l'annonce de l'abandon de la publication des chiffres des nouveaux abonnés dans ses comptes trimestriels à compter de 2025.



A Paris, Le groupe de services Sodexo publie au titre de son premier semestre comptable (clos fin février) un résultat net ajusté des activités poursuivies en hausse de 46,3% à 496 millions d'euros, et une marge d'exploitation en amélioration de 40 points de base à 5,1%. Son principal concurrent Edenred dévisse de -7%.



A l'occasion de sa publication semestrielle, Pluxee (+5%) indique relever ses objectifs annuels pour viser une croissance organique du chiffre d'affaires entre 15 et 17%, ainsi qu'une marge d'EBITDA récurrent à au moins 35% à taux constants. La société -issue d'une scission récente de Sodexo- a réalisé un résultat net en repli de 25,6% à 68 millions d'euros au titre de son premier semestre comptable.



Tout en réitérant sa position 'neutre' sur L'Oréal (+5%), UBS relève son objectif de cours de 460 à 467 euros, une nouvelle cible qui recèle un potentiel de hausse de 10% pour l'action du numéro un mondial des cosmétiques. Le groupe a annoncé hier soir un chiffre d'affaires de 11,24 milliards d'euros sur les trois premiers mois, en hausse de + 8,3 % en publié.





