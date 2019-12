Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Paris : bref test des 5900 après Trump, WStreet proche record Cercle Finance • 12/12/2019 à 19:34









(CercleFinance.com) - L'euphorie observée entre 15H33 et 16H est retombée à en fin de séance à la Bourse de Paris (qui s'envolait de +0,9% à 5.910). Le CAC40 ne conserve au final qu'un gain de +0,4% à 5.884, et le SBF-120 ne gagne pas plus de +0,35%. Même scénario à Wall Street qui réalisait une entame de séance tonitruante (+0,8% à +0,9% sur les 3 indices majeurs) et une cascade de nouveaux records absolus intraday... mais qui a vu ses gains fondre de moitié: à mi séance, le S&P500 gagne +0,6%, le Dow Jones et le Nasdaq +0,5%... et cela ne suffirait pas pour inscrire de nouveaux records de clôture (le Nasdaq a culminé à 8.745 mais le record de clôture de 8.705 tient toujours après un retour sous 8.700 ce soir. Wall Street a explosé à la hausse lorsque Donald Trump a twitté 'qu'un très grand accord avec la Chine est proche' : le 'WSJ' croit savoir que les négociateurs américains ont proposé d'enterrer la hausse de tarifs prévue pour le 15 décembre (sur 160Mds$), mais également d'effacer la moitié de la surtaxe de +25% appliquées précédemment sur 360Mds$ de produits chinois. C'est Noël avant l'heure et tout le reste n'a plus d'importance. Ainsi, la 1ère prestation Christine Lagarde à la tête de la BCE a été reléguée au second plan. Le conseil des gouverneurs de la BCE a décidé de laisser inchangés -sans surprise- son taux d'intérêt des opérations principales de refinancement ainsi que ceux de la facilité de prêt marginal et de la facilité de dépôt, à respectivement 0,00%, 0,25% et -0,50%. Ch.Lagarde confirme que les taux resteront à leurs niveaux actuels ou à des niveaux plus bas jusqu'à ce qu'il ait constaté que les perspectives d'inflation convergent durablement vers un niveau suffisamment proche de, mais inférieur à 2% sur son horizon de projection. Le pronostic le plus éloigné concerne l'inflation à fin 2022: elle devrait se situer vers +1,7%, ce qui signifie qu'une réévaluation de la stratégie ne devrait pas être nécessaire 3 ans. Même si de faibles risques de ralentissement prédominent et que les taux demeurent nuls à négatifs durant encore 3 bonnes années, Ch.Lagarde récuse le terme de 'japonification' de l'économie et ne voit aucune récession se dessiner. Elle affirme n'être ni 'colombe' ni 'faucon' mais une 'chouette' (simplement vigilante). Le programme d'achats d'actifs (APP ou 'QE') à un rythme mensuel de 20 milliards d'euros sera prolongé 'aussi longtemps que nécessaire' (donc aucun horizon de temps). La BCE va poursuivre ses réinvestissements, en totalité, des remboursements au titre du principal des titres arrivant à échéance acquis dans le cadre de l'APP pendant une période prolongée, y compris après la date à laquelle elle commencera à relever ses taux. Les données macro-économiques étaient négatives aussi bien aux US que dans l'Eurozone : le Département américain du Travail a recensé +49.000 nouveaux inscrits aux allocations chômage la semaine dernière (à 252.000) alors que le consensus tablait sur seulement +10.000, à 213.000 inscriptions. En Europe, la production industrielle corrigée des variations saisonnières a diminué de 0,5% en octobre dans la zone euro et de 0,4% dans l'ensemble de l'Union Européenne, selon les estimations d'Eurostat. En septembre 2019, la production industrielle avait diminué de 0,1% dans la zone euro et avait augmenté de 0,1% dans l'UE. Par rapport au même mois de 2018, la production industrielle a diminué de 2,2% dans la zone euro et de 1,7% dans l'UE en octobre. En France, l'indice des prix à la consommation (IPC) de la France augmente de 0,1% en novembre (+0,2% corrigé de variations saisonnières), après une stabilité en octobre, selon l'Insee qui confirme donc son estimation provisoire de fin novembre. Les investisseurs resteront attentifs aux nouvelles en provenance du Royaume Uni, où des élections législatives ont lieu. Si l'issue s'annonce serrée, beaucoup d'observateurs tablent sur une victoire finale des conservateurs. Côté changes, l'euro varie peu après les annonces d'un accord avec la Chine: à 1,1130 dollar, il recule légèrement (-0,1%). Le Brent avance lui de +0,4%, à 64,20 dollars. Dans l'actualité des valeurs, ce sont les bancaires qui profitent d'un potentiel accord sino-américain avec des hausses voisines de +2,5% à +2,9%. Technip finit en hausse de près de +4% et Renault semble refaire surface avec +2,5%. Prada et L'Oréal annoncent la signature d'un contrat de licence à long terme pour la création, le développement et la distribution de produits de beauté de luxe pour la marque Prada, accord qui leur permettra d'apporter l'expertise de leur secteur respectif. ID Logistics annonce avoir finalisé le rachat des activités de Jagged Peak, acteur de services logistiques spécialisé dans l'e-commerce, le multi-canal et les produits de grande consommation, opération annoncée fin novembre pour 15 millions de dollars.

Copyright (c) 2019 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.