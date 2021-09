Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Paris : bonne entame de mois, plusieurs chiffres déçoivent information fournie par Cercle Finance • 01/09/2021 à 19:19









(CercleFinance.com) - Le mois de septembre démarre fort à la bourse de Paris qui termine à +1,18% (autant de gain que durant tout le mois d'août), vers 6.758 points. L'indice parisien avait donc -d'entrée de jeu dès 9H01- allègrement refranchi les 6.735 points, un seuil que les analystes de chez Kiplink décrivaient jusqu'à présent comme une 'zone de résistance majeure'. L'Euro-Stoxx50 gagne également +0,7% et refranchit allègrement les 4.200 (à 4.226) dans le sillage de Madrid qui bondit de +1,65%... mais il est freiné par le DAX30 qui bute sur les 16.000 et se replie au final de 0,07%. Wall Street entame également le mois de septembre sur un nouveau record absolu du Nasdaq (le 32ème cette année) à 15.365 grâce aux 'GAFAM' qui sont toutes en nette hausse ce mercredi (nouveau record haut la main pour Apple avec +2% à 155$). A mi-séance, le S&P500 (+0,3% à 4.536) est à 1 point d'inscrire un 53ème record, le Dow Jones (+0,1% à 35.380) se montre une nouvelle fois hésitant (il oscille mollement autour de ses niveaux de mardi soir, avec 35.350 comme pivot) La journée a encore été marquée par la publication de nombreux indicateurs économiques. Très scruté, l'indice PMI IHS Markit est ressorti à 57,5, en repli par rapport au mois précédent (58), signant un troisième mois consécutif de contraction. La consommation des ménages est nettement repartie à la baisse en France au mois de juillet, avec une baisse de 2,2% en volume par rapport à juin, mois qui avait été marqué par une hausse séquentielle de 0,3% des dépenses de consommation. Les économistes tablaient, eux, sur une hausse de 0,2%. Les investisseurs ont été déçus par les chiffres de l'enquête ADP sur l'emploi dans le secteur privé : il n'a créé que 374.000 emplois en août selon le cabinet ADP, un nombre largement inférieur à l'estimation moyenne des économistes qui tablait sur +650.000, après les 326.000 créations de juillet (nombre révisé d'une estimation initiale qui était de 330.000). Les créations de postes en août se sont largement concentrées dans les 'services' avec 329.000 nouveaux emplois (dont 201.000 dans les loisirs et l'hôtellerie), tandis que celui de la production de biens en a créé 45.000. Au vu difficultés d'approvisionnement et de recrutement rencontrées aujourd'hui par bon nombre d'entreprises industrielles, le risque est clairement baissier, préviennent les économistes. Les optimistes se raccrocheront aux 'stats' publiées à 16H : l'ISM manufacturier ressort 59,9 contre 58,7 attendu (après 59,5 en juillet, soit +0,4), les dépenses de constructions progressent de +0,3% au lieu des +0,2% attendus par le consensus. En Chine, l'indice des directeurs d'achat du secteur manufacturier s'est établi à 50,1 en août, toujours en zone d'expansion mais par le plus petit écart possible, selon des données du Bureau d'Etat des statistiques (BES) publiées hier. Mais l'indice des directeurs d'achat du secteur non manufacturier (secteur tertiaire) s'est, lui, nettement replié à 47,5 en août, contre 53,3 au mois de juillet. La bourse de Shanghai a pourtant fini en hausse de +0,6% et le CSI-100 s'est envolé de +2,2% car les mauvaises nouvelles deviennent de bonnes nouvelles dans l'hypothèse de nouvelles initiatives de soutien monétaire à l'économie chinoise par la PBOC. Les investisseurs vont commencer à surveiller avec attention les indicateurs économiques alors que Jerome Powell, le président de la Fed, a évoqué vendredi dernier la possibilité d'une réduction prochaine des rachats d'actifs de la banque centrale. Les T-Bonds US sont parfaitement inchangés à 16H30 et nos OAT qui se tendaient de +1Pt vers -0,015% reviennent à la case départ vers -0,024%. Du côté des valeurs hexagonales, Atos termine en tête du CAC40 avec +4% mais le 'luxe' retrouve son statut de locomotive avec LVMH à +3,2% et Pernod Ricard (+3,7%) qui publie pour l'exercice 2020-21 un résultat net part du groupe quadruplé (+297%) à 1,3 milliard d'euros et un ROC en hausse de 7,2% à 2,42 milliards (+18,3% en croissance interne) avec une marge opérationnelle améliorée de 213 points de base. Ceci compense la chute de -5% de Carrefour vers 15,93E après la cession de la participation d'Agache/Arnault dans le distributeur depuis 14 ans. bioMérieux publie un résultat net part du groupe en hausse de 60% au terme du premier semestre 2021 à 277 millions d'euros, et un résultat opérationnel courant contributif en croissance de 48% à 374 millions, soit une marge de 23,8% contre 17,1% un an auparavant. Getlink annonce avoir signé un contrat de 25 ans avec Colt Technology Services, contrat qui verra ce dernier installer son réseau 'IQ' dans le tunnel sous la Manche, permettant une capacité de transfert de plusieurs térabits par seconde par paire de fibres. Enfin, Casino a annoncé mercredi le démarrage de son partenariat avec Intermarché, qui doit notamment porter sur l'achat de produits de grandes marques en France.

