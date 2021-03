Paris bondit au classement du Global Cities Index de Schroders

(AOF) - Schroders a dévoilé aujourd'hui les résultats de son Global Cities Index. En un an, Paris est passé de la 14e à la 4e place du classement. Cela est dû à l'amélioration de son score en matière d'économie et d'innovation, mais également grâce au maintien de ses bons résultats en termes d'impact environnemental & de transports, explique la société de gestion. Le score élevé en économie est déterminé par les facteurs suivants : croissance de la population, PIB, revenu disponible médian des ménages et ventes au détail.

La croissance démographique stimule la demande de biens et de services.

Dans la région métropolitaine de Paris, la croissance démographique était de 0,54% en 2020, contre 0,52% en 2019 (tendances macroéconomiques).

Selon Eurostat (2020), le PIB par habitant à Paris est le troisième plus élevé de l'UE et supérieur au niveau national, avec 53 700 euros et 31 500 euros pour Paris et la France respectivement (chiffres 2018).

Le score d'innovation en progrès est lié au classement et à la qualité établissements d'enseignement et universités de Paris. Selon le QS World University Rankings, l'Université PSL (Paris Sciences & Lettres) continue de se classer parmi les 15 premiers établissements d'enseignement en Europe, générant ainsi une large offre de diplômés talentueux.