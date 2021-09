Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Paris : bien orienté, nombreuses statistiques attendues information fournie par Cercle Finance • 02/09/2021 à 10:42









(CercleFinance.com) - S'échappant par le haut de la zone de résistance des 6735 points, le CAC40 gagne près de 0,2%, à 6775 points, à l'aube d'une journée qui sera marquée par la publication de nombreux indicateurs macroéconomiques susceptibles d'orienter les prochaines décisions de politique monétaire. En fin de matinée, les investisseurs prendront connaissance des prix à la production industrielle en zone euro, avant de se pencher, dans l'après-midi, sur les derniers chiffres de la productivité, de la balance commerciale et des commandes à l'industrie aux Etats-Unis. Les demandes d'allocations de chômage seront aussi particulièrement scrutées à la veille du rapport mensuel sur l'emploi américain, censé constituer le véritable point d'orgue de la semaine boursière. Toutes ces statistiques devraient alimenter le débat sur la question du calendrier du resserrement monétaire de la Réserve fédérale, censé prendre forme d'ici à la fin de l'année. ' De bons chiffres devraient renforcer la spéculation d'un allégement rapide du programme d'assouplissement monétaire de la Fed. De mauvais, au contraire, pourraient inciter la banque centrale à retarder l'échéance ', résume-t-on chez Kiplink. Du côté des valeurs françaises, Lagardère annonce la signature, le 1er septembre, par Lagardère Travel Retail d'un accord avec JD.com et China Jianyin Investment (JIC), en vue de leur entrée au capital de Lagardère Travel Retail Asia, pour une participation totale de 22,36% du capital. Alstom indique qu'il fournira au SYTRAL (Syndicat des Transports de l'Agglomération Lyonnaise) 35 rames Citadis supplémentaires dans le cadre du plan 'Destinations 2026', qui prévoit la mise en service et le prolongement de nouvelles lignes de tramways. Le montant de la commande s'élève à 115 ME. Stellantis a annoncé mercredi soir la conclusion d'un accord définitif pour l'acquisition de First Investors Financial Services Group, une société américaine de financement automobile, dans le cadre d'une transaction au comptant pour environ 285 millions de dollars. Enfin, Crédit Agricole SA annonce le lancement de son opération annuelle d'augmentation de capital réservée aux salariés du groupe Crédit Agricole dans le monde, dans le cadre de sa politique d'accroissement progressif de la part des salariés dans son capital.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.