Paris: bien orienté avant les résultats trimestriels information fournie par Cercle Finance • 18/07/2022 à 10:52

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris gagne près de 1,3% ce matin, autour des 6.115 points, notamment portée par Kering (+3%), Alstom (+2,9%) ou TotalEnergies (+2,8%) alors que le démarrage de la saison des résultats trimestriels d'entreprises est imminent.



Les investisseurs attendront par ailleurs jeudi pour prendre connaissance de la décision de politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE). L'institution devrait procéder à une hausse de taux de 25 points de base, sa première depuis 2011, alors que l'inflation continue de battre des records en Europe.



La BCE devrait également détailler les détails de son plan 'anti-fragmentation' destiné à limiter l'écart de taux entre les obligations d'Etat allemandes et celles du sud de l'Europe.



Après une première partie d'année calamiteuse, les marchés d'actions ont retrouvé un peu d'élan la semaine dernière, à la faveur notamment d'une embellie sur le compartiment obligataire.



Mais les places boursières européennes continuent de montrer des signes de fébrilité après avoir décroché de 17% en moyenne par rapport à leurs plus hauts du mois de janvier, soit leur pire démarrage d'année depuis 2008.



Dans ce contexte, les investisseurs redoutent de sérieuses déceptions sur les performances des entreprises, mais aussi sur leurs perspectives, dans un contexte de hausse des coûts et de ralentissement de la demande qui s'avère pénalisant pour les marges.



De fait, les profits des sociétés composant l'indice S&P 500 ne sont attendus qu'en petite hausse de 4% sur le deuxième trimestre selon FactSet, un chiffre inférieur à celui qui était prévu il y a trois mois.



Près de 73 sociétés du S&P 500, dont sept composantes du Dow Jones, doivent publier leurs résultats cette semaine, à commencer par quelques poids lourds tels qu'IBM, Johnson & Johnson ou Netflix.



Les deux géants bancaires Goldman Sachs et Bank of America dévoileront leurs comptes aujourd'hui à l'heure du déjeuner.



Dans l'actualité des valeurs, Stellantis a entamé des discussions en vue de mettre fin à la coentreprise qui produit et distribue les véhicules de sa marque Jeep en Chine. Le groupe justifie sa décision par le manque de progrès dans les négociation visant à prendre une participation majoritaire au sein de la société GAC-Stellantis, créée avec le géant local GAC Group.



SES a annoncé la signature d'un contrat avec Explora Journeys, la nouvelle marque de luxe du croisiériste MSC Group, à laquelle il fournira des services de connexion à Internet à bord des bateaux.



McPhy annonce que son projet de Gigafactory d'électrolyseurs a été approuvé par la Commission européenne, parmi les dossiers soumis par la France dans le cadre du PIIEC (Projet Important d'Intérêt Européen Commun) Hydrogène.



Enfin Solvay indique prévoir, sur la base de chiffres préliminaires, de réaliser un chiffre d'affaires net entre 3,4 et 3,5 milliards d'euros, ainsi qu'un EBITDA sous-jacent entre 855 et 865 millions au deuxième trimestre 2022, des performances plus solides que prévu.