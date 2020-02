Paris : bascule sous les 5.300, bilan hebdo à -12,6%

(CercleFinance.com) - Le CAC40 affiche une nouvelle chute de plus de 4,2% avant la clôture: l'indice bascule sous les 5.300 (vers 5.260 au lendemain d'un plongeon de 3,3%): le bilan hebdo ressort à -12,6%, le mois de février affiche -11% (du jamais vu depuis décembre 2018).

C'est par ailleurs la pire semaine boursière depuis décembre 2008.

Le CAC40 et l'Euro-Stoxx50 (-4,5% sous 3.300 avec un Dax à -5%) reculent désormais de -14% depuis le 19 février (7 séances) alors que le coronavirus fait toujours souffler un vent de panique.

A Wall Street, le Dow Jones (-4%) affiche pour la 3ème fois de son histoire plus de 1.000Pts de repli en intraday... les 2 précédentes occurrences remontant lundi et jeudi!

L'indice vient de renouer avec son plancher du 3 juin 2019, soit 24.680... nous voici revenu presque 9 mois en arrière en moins de 9 séances sur le 'Dow'.

Le S&P500 chute de -3,4%, le Nasdaq de -2,8%.

Aucune réaction à la publication du PMI de Chicago qui chute de 49 vers 46, un score pire que prévu.

'Les actions américaines ont plongé en zone de correction et les rendements des obligations d'Etat ont chuté à des plus bas historiques après que le CDC a fait part du premier cas américain de coronavirus d'origine inconnue', rappelle Wells Fargo.

Les T-Bonds affichent de nouveaux planchers historiques avec 1,16% sur le '10 ans' et seulement 0,94% sur le '2 ans'.

Le 'VIX' est sur le point d'atteindre les 50 (+13% à 49,3), c'est à dire le 'zone de panique' testée en février 2018 et août 2015.

Le baril de pétrole continue de plonger, avec -3,5% à 45,5$ sur le NYMEX, ces niveaux de cours deviennent critiques pour les exploitants de 'shale oil' les plus endettés (Technip-FMC dévisse de -7% à Paris)

Les marchés restent tétanisés par le Newsflow qui s'avère chaque jour plus anxiogène: le gouvernement japonais a placé l'île d'Hokkaido en 'urgence épidémique', les écoles vont être fermées au Japon pour 1 mois (jusqu'au 1er avril), les rencontres sportives annulées pour les 15 prochains jours.

Dans le même temps, de plus en plus de vols sont annulés par les compagnies aériennes US vers l'Asie et des restrictions pourraient bientôt toucher certains pays d'Europe.

Dans un tel climat, les chiffres n'ont plus qu'une importance subalterne: en France, les prix à la consommation augmentent de 1,4% en février 2020 sur un an: l'inflation ralentirait ainsi légèrement après +1,5% le mois précédent, selon l'estimation provisoire réalisée en fin de mois par l'Insee.

En janvier 2020, les dépenses de consommation des ménages en biens en France diminuent de nouveau en volume (-1,1% après -0,3%), selon les données corrigées de variations saisonnières et de jours ouvrables de l'Insee.

Au quatrième trimestre 2019, le PIB de la France en volume diminue légèrement de -0,1% après +0,3%, selon les données détaillées de l'Insee, une contraction liée à des variations de stocks qui y contribuent négativement pour -0,5 point après -0,1 point.

Les prix à la consommation en Allemagne ont augmenté de 1,7% en février en rythme annuel, un taux d'inflation stable par rapport à celui observé le mois précédent, d'après l'estimation préliminaire de Destatis.

Par rapport à janvier, l'indice des prix s'est accru de 0,4%. En données harmonisées, l'inflation en Allemagne s'est établie, pour le mois qui s'achève, à +1,7% en comparaison annuelle et à +0,6% en rythme séquentiel.

Par ailleurs, le Ministère du Travail a fait part d'un nombre de demandeurs d'emplois en Allemagne en baisse de 10.000 en février, à 2.262.000, soit un taux de chômage stable à 5% de la population active, en données CVS.

Les dépenses des ménages américains n'ont augmenté que de 0,2% en rythme séquentiel en janvier, selon le Département du Commerce, là où les économistes anticipaient en moyenne une croissance de 0,3%.

En revanche, les revenus des ménages ont progressé de 0,6%, alors que le consensus n'en attendait qu'une progression de 0,3%. En décembre 2019, les dépenses et revenus avaient augmenté de 0,4% et de 0,1% respectivement.

Dans l'actualité des valeurs, le secteur aérien poursuit sa descente aux enfers avec -7,3% sur ADP et Air-France (qui bascule sous les 7E).

Au sein du CAC, Airbus est lanterne rouge avec -6%, Bouygues dévisse de -5,6%, Renault de -5% et inscrit un nouveau plancher historique à 25,5E.

Veolia publie au titre de l'année écoulée un résultat net part du groupe en croissance de 41,8% à 625 millions d'euros, ainsi qu'un EBITDA de 4.022 millions, en progressions de 4,7% en courant et de 4,5% à change constant.

Saint-Gobain a dévoilé jeudi soir un résultat net part du groupe multiplié par 3,5 à 1,4 milliard d'euros pour 2019, avec une marge d'exploitation en progression de 30 points de base à 8% pour un chiffre d'affaires de 42,6 milliards d'euros.

Lagardère a annoncé un résultat net consolidé à +11 millions d'euros, contre +199 millions en 2018, en raison de l'effet défavorable du résultat net des activités abandonnées. Retraité des éléments non récurrents et non opérationnels, le résultat net ajusté part du Groupe s'établit à +200 millions d'euros, stable par rapport à 2018.

Oddo BHF confirme son objectif de cours de 20 euros sur Carrefour et son conseil à l'achat, pour un potentiel de hausse de +24%. 'Dans le contexte anxiogène actuel, nous sommes, en relatif, plus confortables d'être investis dans le secteur de la distribution alimentaire', commente le broker.

Barclays réaffirme son conseil 'surpondérer' sur EDF, sur la base d'un potentiel de hausse significatif par rapport à sa cible relevée de 14 à 16,5 euros, compte tenu de ses attentes toujours positives pour la réforme du marché français de l'électricité de gros.