Paris: avalanche de résultats, cède 1,3% en hebdo

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris conclut la séance sur un recul anecdotique de 0,08%, à 7497 points, tiraillée entre les performances de Sanofi (+2,5%), Renault (+2,2%) et Hermès (+1%) et les replis plus marqués de Vinci (-3,4%), Capgemini (-2,7%) ou encore Dassault Systèmes (-2,5%).



Au cours de la semaine écoulée, l'indice parisien affiche ainsi une contraction d'environ 1,3%. Depuis le début de l'année, son recul se limite toutefois à près de 0,4%.



La morosité à l'oeuvre sur le marché parisien n'a rien à voir avec Wall Street -où le S&P500 s'arroge +0,6% et le Nasdaq + 1,3% - mais plus vraisemblablement avec la dégradation des marchés obligataires.



Ainsi, l'OAT à 10 ans affiche +5,2Pts à 3,034%, le Bund de même échéance +3,5Pts à 2,29% et l'US T-Bond remonte vers 4,21%.



Le 'chiffre du jour' aux US ne semble pas non plus en cause : les commandes de biens durables ont reculé mais moins que prévu, de 0,8% en septembre aux Etats-Unis alors que les économistes anticipaient un repli de 1%.



Hors transport et secteur aéronautique (impacté par la grève chez Boeing), les commandes ont même augmenté de 0,4% après une progression de 0,5% en août, au lieu d'un repli de -0,1% attendu.



L'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan s'améliore finalement un peu en octobre, à en croire l'indice calculé par l'Université du Michigan (UMich) qui s'établit à 70,5 en définitive, révisé de 68,9 en estimation préliminaire, et après 70,1 en septembre.



Cette progression de l'indice d'un mois sur l'autre reflète une nette remontée de la composante de l'évaluation de la conjoncture actuelle (+1,6 point à 64,9), alors que celle des attentes s'est tassée de 0,3 point à 74,1.



En Europe, les 'stats' publiées ce matin ont été largement ignorées, par les indices boursiers et les spécialistes des taux : le moral des entreprises allemandes s'inscrit en légère hausse, de +1,1Pt.



L'indice ifo du climat des affaires qui est passé de 85,4 en septembre à 86,5 ce mois-ci, alors que Capital Economics l'attendait en légère baisse ver 85.



Symétriquement, en France, la confiance des ménages se replie légèrement pour la première fois depuis avril, au vu de l'indicateur synthétique de l'Insee qui diminue d'un point à 94 en octobre, et reste donc au-dessous de sa moyenne de longue période (100).



Toujours dans l'Hexagone, au 3e trimestre 2024, on comptait 5 400 600 demandeurs d'emploi inscrits à France Travail en catégories A, B, C en France selon DARES (+0,2 % sur un trimestre).



Les marchés sont désormais dans l'attente de la décision de l'agence de notation Moody's au sujet de la France : il s'agira de voir l'Hexagone parvient à conserver ou non son grade 'AA2'.



Dans l'actualité des sociétés tricolores, Sanofi a dévoilé un BNPA des activités en hausse de 17,6% à taux de change constants au titre du troisième trimestre 2024, avec une croissance des ventes de près de 16% 'qui reflète la dynamique du portefeuille de produits'.



Revendiquant une bonne performance à fin septembre, Safran relève son objectif de ROC pour 2024, malgré un objectif de chiffre d'affaires abaissé dans le sillage de ses prévisions de livraisons en première monte pour les avions court et moyen-courriers.



Rémy Cointreau affiche un chiffre d'affaires de 533,7 millions d'euros pour son premier semestre 2024-25, en recul de 16,2% (-15,9% en organique), avec notamment une forte baisse en Amériques (-22,8% en organique) sur des effets de déstockage.





