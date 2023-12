Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Paris: autour des 7565 pts, le luxe toujours en soutien information fournie par Cercle Finance • 29/12/2023 à 16:05









(CercleFinance.com) - La stagnation de la bourse de Paris se confirme, avec un indice immobilisé autour des 7565 points (+0,4%) depuis l'ouverture. Voici maintenant 13 séances que le CAC évolue au sein d'un corridor étroit de 7530 à 7600 points.



Une telle stabilité du marché parisien peut sembler surnaturelle mais elle illustre surtout la puissance du 'pilotage algorithmique', dans un contexte d'évaporation des volumes...



En cette dernière séance de la semaine - et de l'année - l'indice parisien profite de la vigueur du secteur du luxe avec entre +0,6 et +0,7% pour LVMH, Kering et Hermès.



Sur l'ensemble de 2023, les meilleures performances de l'indice reviennent à Stellantis (+59%), Saint-Gobain (+45%) et Publicis (+41%), tandis qu'Alstom (-47%) et Teleperformance (-40%) font figure de lanternes rouges de l'indice.



.A Wall Street, avec une ouverture attendue stable, c'est une 9ème semaine de hausse qui se dessine, et peut-être une 15ème séance de hausse sur 16 pour le S&P500 (là encore, un ratio surnaturel).



Le 'S&P' n'a connu en deux mois qu'une seule séance de baisse à -1,5% le 20 décembre (et aucune autre supérieure à -0,8%)... suivie de cinq séances positives consécutives, donc quatre donnant lieu à un record annuel en intraday.



Dans une note publiée hier soir, Dan Ives, l'analyste vedette de Wedbush Securities, dit s'attendre à une nouvelle hausse de l'ordre de 25% des grands valeurs technologiques américaines l'an prochain (les '7 fantastiques' + quelques semi-conducteurs), ce qui constituerait un indéniable moteur pour les marchés d'actions mondiaux.



Notons que ces '7 fantastiques' gagnent +103% cette année (en équi-pondéré) et apportent 90% de la performance du S&P500, une concentration jamais vue depuis un siècle, et la Standard Oil de John.D Rockefeller avant 1911.



Côté obligataire, l'année s'achève sur une nette consolidation sur nos OAT avec +8Pts à 2,55%, +6,8Pts sur les Bunds à 2% et +3Pts sur les T-Bonds US à 3,88%.



Sur le marché des changes, le dollar retrouve quelques couleurs mais son sursaut reste modeste et la cassure de multiples supports cette semaine n'est pas invalidée.



L'euro est actuellement stable face au billet vert, (-0,05%) vers 1,1055$/euro, et se maintient au-dessus de l'ex-résistance des 1,1030.

A noter que le Brent cède 1% autour des 77,6$ le baril.



Dans l'actualité des sociétés tricolores, Voltalia annonce céder 100% du capital de ses parcs éoliens en exploitation de Sarry (23,1 mégawatts) et Molinons (10 mégawatts). D'une capacité totale de 33,1 mégawatts, ils sont situés en Bourgogne-Franche-Comté.



Clariane annonce la finalisation de son second partenariat immobilier avec Crédit Agricole Assurances, pour un montant total de 90 millions d'euros, partenariat qui porte sur 11 actifs au Royaume-Uni d'une valeur brute de l'ordre de 227 millions d'euros, hors droits.



Enfin, Carmat a annonce hier soir une amélioration logicielle permettant de renforcer 'de manière significative' le profil de sécurité de son coeur artificiel Aeson.





