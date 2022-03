Paris: au seuil des 6.600 pts, regards tournés vers la Fed information fournie par Cercle Finance • 16/03/2022 à 18:05

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris achève la séance du jour avec un gain de 3,68%, à 6.588 pts, portée par Société Générale (+9,1%), Renault (+7,7%), ou Hermès (+7,5%). L'indice parisien a même brièvement franchi les 6.600 pts dans l'après-midi, après l'annonce d'une première prise de contact à haut niveau entre les États-Unis et la Russie au sujet de la crise en Ukraine.



Cette annonce intervenait après l'échec des pourparlers entre Russes et Ukrainiens ce matin, un échec qui repousse une nouvelle fois les déjà maigres espoirs d'issue pacifique et à court terme de la crise.



Londres gagne 1,7% derrière Francfort (+3,7%) et l'E-Stoxx50 (+4,1%).



D'un point de vue économique, ce second épisode haussier, une semaine après +7% le 9 mars, tombe bien, à 48H de la séance des '4 sorcières' puisque cela réduit la perte du 'contrat mars' à -4,5% et la perte depuis le 1er janvier à -7,5%, ce qui n'est pas très dommageable en regard des 31% gagnés en 2021.



Ce matin, les investisseurs se sont tournés vers Hong Kong avec intérêt, la bourse gagnant 9% (après -11,5% lundi et mardi). D'après plusieurs sources de marché, le vice-Premier ministre chinois Liu He aurait évoqué une série de mesures visant à soutenir l'économie et à stabiliser les marchés financiers.



Ces décisions pourraient notamment passer par des initiatives consistant à encourager les investisseurs institutionnels à accroître la part des actions au sein de leurs portefeuilles.



En Chine continentale, l'indice CSI 300 des plus grandes sociétés chinoises cotées à Shanghaï et Shenzhen a progressé de plus de 4% alors que la bourse de Tokyo a fini, elle, sur des gains plus limités de 1,6%.



A Wall Street, l'ouverture s'avère positive comme anticipé, avec des gains de +1,2% du Dow Jones et de +1,6% du S&P500... mais avec le rebond des 'technos' à H-Kong, le Nasdaq se détache avec une envolée de près de 2,6%.



L'attention des marchés va se tourner ce soir vers Washington, où la Réserve fédérale américaine dévoilera ses décisions de politique monétaire.



Les investisseurs anticipent à la quasi-unanimité un relèvement des taux directeurs de 25 points de base, assorti d'une communication confirmant la poursuite de la hausse à l'issue de chacune des prochaines réunions de 2022.



Plusieurs statistiques figuraient également à l'agenda du jour aux États-Unis : les ventes de détail ont augmenté de 0,3% le mois dernier, après un rebond de 4,9% en janvier (révisé d'une estimation initiale qui était de +3,8%), selon le Département du Commerce, une nouvelle hausse toutefois un peu inférieure au consensus.



En excluant le secteur automobile (véhicules et équipements), les ventes de détail américaines ont progressé de 0,2% en février (après un gain de 4,4% le mois précédent), là où les économistes anticipaient une progression sensiblement plus forte en moyenne.



La bonne nouvelle provient des prix à l'importation US qui ont ralenti leur progression à +1,4% en février, dans un contexte qui reste marqué par la hausse des coûts des produits pétroliers, annonce mardi le Département du Travail.



Les prix des carburants importés ont augmenté de 6,9% en février, après une augmentation de 7,7% le mois précédent.



Sur les 12 mois à fin février, les prix à l'importation affichent une augmentation de 10,9%, dont une flambée de 53% pour les coûts du carburant.

Conformément aux attentes, les stocks des entreprises américaines ont augmenté de 1,1% en janvier, après une hausse de 2,4% le mois précédent.

Au rythme actuel, il fallait compter 1,25 mois aux entreprises pour écouler leurs stocks en janvier, contre 1,30 mois sur le même mois de l'année dernière.



En attendant le communiqué de la FED, les T-Bonds inscrivent un nouveau record annuel de 2,200% (et 2,18% à 16H45) nos OAT sont également sous tension (+3Pts) avec un rendement record de 0,845%, les Bunds affichent +5Pts à 0,3790%.



L'Euro se raffermit légèrement face au Dollar (+0,37%, à 1,1003$ pour un euro), l'once d'or cède 2,2% et s'échange désormais pour 1908$, le baril de pétrole 'Brent' est stable, juste sous les 100$.



Dans l'actualité des valeurs françaises, les banques, les valeurs automobiles et le luxe dominent le classement.



TotalEnergies fait savoir que dans le cadre de son processus de sortie du Myanmar, annoncé en janvier dernier, PTTEP International a confirmé sa volonté de reprendre le rôle d'opérateur de Yadana et MGTC. PTTEP a fait connaître sa volonté de reprendre l'ensemble du personnel de la filiale du groupe français au Myanmar, et d'augmenter sa participation directe dans Yadana de sa quote-part des intérêts de TotalEnergies.



Atari indique que son conseil d'administration a décidé de soumettre à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 20 avril, le projet de transfert de cotation de ses titres du marché réglementé Euronext Paris (Compartiment C) vers Euronext Growth Paris.



Ce projet vise à lui permettre d'être admise aux négociations sur un marché plus approprié à sa taille et à sa capitalisation boursière.



Enfin, dans le cadre de son programme de rachat d'actions, Pernod Ricard annonce avoir signé avec un prestataire de services d'investissement (PSI) un contrat portant sur l'acquisition de ses propres actions, pour un montant maximum d'environ 200 millions d'euros.