Paris: au-delà des 7600 pts, le secteur du luxe s'envole

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris est en vert ce matin, gagnant 1,8% à 7610 pts, profitant de l'envolée du secteur du luxe avec +8,8% pour LVMH et Kering et +5,7% pour Hermès.



Ce matin, les résultats records de Richemont, avec un chiffre d'affaires à neuf mois de 16,2 milliards d'euros, en croissance de 3% (+4% à taux de change constants), ont ravivé les espoirs de reprise du secteur du luxe.



Sur le front des statistiques, le taux d'inflation en Allemagne mesuré par l'indice des prix de détail harmonisé aux normes européennes (IPCH) a été confirmé à 2,8% en décembre sur un an, a annoncé jeudi Destatis, l'office fédéral de la statistique.



Les investisseurs attendent désormais les données sur les ventes au détail aux Etats-Unis, qui paraîtront à 14h30, afin de jauger de l'évolution de la conjoncture Outre-Atlantique.



Le consensus table sur une progression de 0,5% sur un mois de ces ventes en décembre, ce qui témoignerait de la solidité de la demande des consommateurs durant la période clé des achats de fin d'année.



La tendance pourrait également être influencée par les chiffres des prix à l'importation, les inscriptions aux allocations chômage et l'indice de la Fed de Philadelphie, également attendus dans l'après-midi.



Mais le point d'orgue de la journée interviendra à 13h30 avec la publication du compte-rendu de la réunion du 12 décembre du conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE), qui s'était soldée par une quatrième baisse de taux en l'espace de six mois.



La présidente de l'institution, Christine Lagarde, avait alors exprimé sa préoccupation au sujet des risques baissiers pesant sur la croissance de la zone euro.



Du côté des résultats, les grandes banques américaines resteront à l'honneur aujourd'hui avec les trimestriels de Bank of America et Morgan Stanley, programmés à l'heure du déjeuner.



Si les derniers chiffres de l'inflation américaine sont de nature à les rassurer, les investisseurs pourraient toutefois préférer rester sur la défensive en attendant l'investiture de Donald Trump, prévue lundi.



'Il est probable que l'année boursière 2025 débutera véritablement le 20 janvier', prévenaient en début de semaine les équipes de Cogefi, une société parisienne de gestion de portefeuille.



Sur le compartiment obligataire, les taux poussent un soupir de soulagement suite à la publication des dernières données sur l'inflation américaine, qui permet d'apaiser le récent épisode de tension.



Le rendement des Treasuries à dix ans retombe lourdement en direction de 4,66%, contre plus de 4,80% en début de semaine, une soudaine décrue qui dope aussi les marchés européens.



Le rendement des Bunds allemands à dix ans revient à 2,55% et celui des OAT françaises à 3,37%, soit un spread de 82 points de base.



Les cours du brut poursuivent leur marche en avant, le baril de brut léger américain s'échangeant juste au-dessus des 80 dollars, une première depuis l'été dernier.



Ce matin, le baril de Brent cède près de 0,9%, autour des 81,8$.



Dans l'actualité des sociétés tricolores, Alstom indique avoir signé un nouvel accord avec Metrolinx pour la révision et la modernisation de 181 voitures de trains suburbains à deux niveaux du service GO Transit, le service de transport public de la région du Grand Golden Horseshoe, au Canada.



TotalEnergies annonce que son indicateur de marge de raffinage européen s'est redressé à 25,9 dollars par tonne au quatrième trimestre 2024, contre 15,4 dollars au troisième, une hausse qui devrait se refléter dans les résultats et le cash-flow de l'aval.



Enfin, Stellantis a fait état jeudi d'une baisse de 9% de ses livraisons de véhicules au 4ème trimestre 2024, principalement sous l'effet de l'Amérique du Nord où le groupe automobile peine à écouler ses stocks.







