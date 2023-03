Paris: au contact des 7200Pts après la chute des banques US information fournie par Cercle Finance • 10/03/2023 à 11:10

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris débute en baisse, les craintes de défaut de deux banques américaines ayant accru les doutes des investisseurs sur la santé du système financier des Etats-Unis. L'indice CAC 40 dégringole de 1,4% à 7211 points.



La Silicon Valley Bank (SVB) a annoncé hier qu'elle comptait lancer une augmentation de capital en vue de se renflouer après avoir essuyé de lourdes pertes sur la vente d'une partie de son portefeuille obligataire.



Le titre de cette entreprise vieille de 40 ans, qui aide à financer les sociétés technologiques californiennes, dévissait de plus de 60% hier soir à la clôture de Wall Street.



Dans le secteur bancaire toujours, Silvergate Capital, un établissement très tourné vers les cryptomonnaies, a poursuivi sa chute (-42%) hier après avoir manifesté son intention de se mettre prochainement en liquidation.



Ces annonces ont fait chuter, jeudi, les marchés d'actions américains, qui redoutent un effet domino de la crise sur le modèle des enchaînements qui avaient précipité la crise financière de 2008.



L'indice Dow Jones des 30 principales composantes industrielles a terminé en baisse de presque 1,7%, le S&P 500, plus large, a cédé 1,8%, tandis que le composite du Nasdaq lâchait plus de 2%.



Ce sont principalement les valeurs financières qui ont été attaquées, les investisseurs cherchant à réduire leurs positions vis-à-vis des secteurs les plus sensibles aux incertitudes du moment.



L'action Bank of America a ainsi cédé plus de 6%, Citigroup environ 4% et Morgan Stanley pas loin de 3%.



Ces craintes ont logiquement entraîné une ruée vers les actifs moins risqués, tels que l'or ou les obligations d'Etat.



Dans l'état actuel des choses, le CAC 40 se dirige donc vers un net repli sur l'ensemble de la semaine, même s'il faudra attendre le rapport sur l'emploi américain, prévu en début d'après-midi, pour voir une véritable tendance se dessiner.



Ces chiffres vont en effet revêtir une importance particulière aux yeux des investisseurs au moment où le marché s'attend à ce que la Réserve fédérale accélère ses hausses de taux.



L'enjeu de cette séance est donc simple et les intervenants espèrent prendre connaissance d'un chiffre rassurant qui leur permettrait de valider le scénario d'une prochaine 'pause' dans le cycle de resserrement monétaire de la Fed.



Les économistes tablent sur un ralentissement des créations d'emploi en février, après la forte hausse du mois de janvier (517.000 postes créés), ainsi que sur une stabilisation de la croissance des salaires.



Avec un consensus établi à 200.000 nouveaux emplois, les marchés savent toutefois qu'ils ne disposent que d'une faible marge de manoeuvre, ce qui avait conduit les économistes de Barclays à lancer un sérieux avertissement hier.



'Nous pensons que des chiffres solides de l'ordre de 200.000 créations de postes seraient suffisants pour entraîner un relèvement de taux de 50 points de base à l'issue du prochain FOMC', avaient prévenu les équipes de la banque britannique.