Paris : au contact des 7050, indices US attendus stables

(CercleFinance.com) - Après avoir gagné près de 0,4 % et franchi les 7.100 points dans la matinée, la bourse de Paris était repassée dans le rouge en fin de matinée, avant de rebondir soudainement vers 13H vers 7.102 (+0,4% de nouveau) puis de rechuter vers son point d'équilibre, à 7.050 points vers 15H. L'indice parisien préserve toutefois un gain hebdo de plus de 3 % et reste au contact des sommets atteints juste avant la découverte d'Omicron. Cette dynamique témoigne de la probable levée des craintes autour du nouveau variant et d'un retour à la normale sur les marchés. Toutefois, 'pour être honnête, c'est davantage l'absence de mauvaises nouvelles que l'existence de nouvelles véritablement positives qui soutient le sentiment de marché', nuance Jim Reid, analyste chez Deutsche Bank. Nombre d'experts font d'ailleurs remarquer que le nouveau variant semble davantage résistant à la vaccination, mais qu'il entraîne aussi moins d'hospitalisations sévères avec mise sous oxygène. Les investisseurs resteront donc attentifs à l'évolution de la situation sanitaire. Le redressement des cours du pétrole et le reflux des rendements obligataires plaident pour un retour à la normale sur la planète finance. L'activité s'annonce peu animée aujourd'hui, puisqu'aucune publication majeure n'est à l'ordre du jour, à l'exception, peut-être, des stocks de pétrole aux Etats-Unis publiés dans l'après-midi. L'Euro-Stoxx50 subit une petite consolidation de -0,4% vers 4.258, dans le sillage du DAX à -0,5%. Le pétrole (Brent) poursuit sa remontée, à 75,8$), l'Or stagne vers 1.785$. Dans l'actualité des entreprises françaises, la holding Rallye fait savoir que le Tribunal de Commerce de Paris a autorisé le transfert des actions Groupe Go Sport au profit de Hermione People & Brands (HPB). Le conseil d'administration de L'Oréal a approuvé une opération stratégique consistant en un rachat par le groupe, dans le cadre de son programme de rachat d'actions, de 22,26 millions de ses propres actions, soit 4% de son capital, à Nestlé. Valneva a signé un accord d'achat anticipé avec le Royaume de Bahreïn portant sur la fourniture d'un million de doses de son candidat vaccin inactivé contre la Covid-19, VLA2001, pendant une période de deux ans. Enfin, Getlink annonce qu'en novembre 2021, le Shuttle Freight a transporté 131.298 camions, soit une baisse de 10% en comparaison annuelle, pénalisé par un effet de base défavorable lié aux stockages effectués en prévision du Brexit à la même époque en 2020.

