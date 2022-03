Paris: au contact des 6700 dans le sillage de Wall Street information fournie par Cercle Finance • 29/03/2022 à 10:38

(CercleFinance.com) - Après avoir gagné plus de 0,5% lundi, la Bourse de Paris débute la séance en forte hausse de 1,5% à près de 6690 points, encouragée par la résilience de Wall Street à un signal préoccupant du côté des taux.



'Le rendement des bons du Trésor américain à cinq ans a dépassé celui à 10 ans', souligne en effet Liberum, précisant néanmoins que 'l'écart entre les rendements à deux et à 10 ans (écart le plus couramment utilisé) est resté positif'.



Au chapitre des statistiques, les opérateurs ont pris connaissance des résultats de l'enquête de conjoncture de l'Insee auprès des ménages français. La confiance des ménages français baisse fortement en mars, au vu de l'indicateur synthétique de l'Insee qui perd six points pour s'établir à 91 et se situe ainsi bien au-dessous de sa moyenne de longue période (100).



On attend dans l'après-midi, de prendre connaissance de l'indice de confiance des consommateurs américains du Conference Board.



Dans l'actualité des valeurs à Paris, Sanofi indique revoir à la hausse le chiffre d'affaires en rythme de croisière de son médicament phare en immunologie Dupixent (dupilumab), le portant ainsi à plus de 13 milliards d'euros.



Plastic Omnium annonce son entrée en négociation exclusive avec Actia Group en vue de l'acquisition de sa division Actia Power, et sa participation à un nouveau tour de table de Verkor, avec un investissement de 20 millions d'euros.



Quadient a dévoilé lundi soir un résultat net part du groupe plus que doublé à 88 millions d'euros au titre de 2021, soit 2,17 euros par action, et annoncé un dividende de 0,55 euro par action, en progression de 10%.