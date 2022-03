Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Paris: au contact des 6600 malgré la hausse du pétrole information fournie par Cercle Finance • 24/03/2022 à 10:40









(CercleFinance.com) - Au lendemain d'un recul de près de 1,2% du CAC40, la Bourse de Paris regagne un peu de terrain avec une hausse d'environ 0,3% vers 6600 points, malgré un contexte géopolitique n'empêchant pas la perspective d'une politique monétaire plus dure.



'En raison de la grande incertitude résultant de la guerre de la Russie contre l'Ukraine, la BCE souhaite conserver toutes les options. Cependant, sur la base de tous ses scénarios, elle devrait au moins mettre fin à la phase de taux directeurs négatifs', estime ainsi Commerzbank.



Les résultats de l'enquête mensuelle de l'Insee sur le climat des affaires en France ont été publiés ce matin. Il se dégrade nettement en mars, au vu de l'indicateur synthétique de l'Insee qui perd six points pour s'établir à 107, un niveau toutefois bien au-dessus de sa moyenne de longue période (100).



L'indice PMI composite S&P Global de la zone euro s'est replié de 55,5 en février à 54,5 en estimation flash pour le mois en cours, indiquant ainsi un ralentissement de la croissance du secteur privé dans la région.



On attend cet après-midi les estimations flash des indices PMI composites d'IHS Markit aux Etats-Unis, ainsi que les commandes de biens durables américaines pour février.



Dans l'actualité des valeurs à Paris, Renault annonce que son conseil d'administration, réuni mercredi, a acté la suspension des activités de l'usine Renault de Moscou à partir de ce jour et décider 'd'évaluer les options possibles concernant sa participation dans Avtovaz'.



La société de vaccins Valneva publie une perte nette sur l'exercice 2021 de 73,4 millions d'euros, contre une perte nette de 64,4 millions l'année précédente, ainsi qu'un EBITDA de -47,1 millions, à comparer à -45,2 millions en 2020.



Engie a fait part mercredi soir du lancement de la cession d'environ trois millions d'actions GTT, dans le cadre d'un placement privé auprès d'investisseurs institutionnels, opération qui réduira sa participation à environ 12%.



Trigano a dévoilé un chiffre d'affaires de 1,49 milliard d'euros au titre de son premier semestre 2021-22, en hausse de 8,4% en organique, grâce à une 'appétence des consommateurs européens pour les véhicules de loisirs toujours aussi forte'.



Carrefour annonce avoir procédé avec succès au placement d'une émission obligataire pour un montant total de 1,5 milliard d'euros, émission composée de deux tranches dites 'Sustainability-Linked', indexées sur les objectifs de développement durable du distributeur.





