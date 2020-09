Paris : au contact des 5040Pts après le record du Nasdaq

(CercleFinance.com) - Comme attendu après le 41ème record annuel du Nasdaq et le 21ème sur S&P500, la Bourse de Paris a démarré cette troisième séance de la semaine en nette hausse (+0,7%)... mais le triplement de ce gain, jusqu'à +2,4% pour une culmination a 5.060 a pris beaucoup d'opérateurs au dépourvu... provocant une vague de rachats de 'short', voir un début de panique à la hausse auto-entretenue (FOMO).

C'est peut-être une partie de l'explication de ce gain hors norme et qui ne peut être rattaché à aucune 'actualité positive' tombé au milieu de la nuit ou en début de matinée.

'Dans l'immédiat, l'indice CAC 40 demeure encore dans son large range des 4.750/5.050 points entretenu durant tout l'été, cependant le retour de la volatilité devrait lui permettre de se libérer de cet étau, au moins temporairement', abondent les équipes de Kiplink ce matin.

L'Euro-Stoxx50 affiche les même disposition 'bullish' que le CAC avec une envolée de +2,3% vers 3.350.

L'Euphorie se calme un peu depuis 14H15 (le CAC40 n'affiche plus que +2,1% à 5.040) avec la publication d'un rapport 'ADP' franchement décevant: le secteur privé aux Etats-Unis n'aurai créé que +428.000 emplois en août, un chiffre inférieur de plus de moitié aux attentes (en moyenne +950.000 créations de postes dans le privé, les plus optimistes anticipant même +1,492 million).

ADP a cependant révisé à la hausse les créations d'emploi de juillet de 167.000 vers 212.000 (ce qui n'est pas considérable et reste très éloigné des chiffres officiels du 'NFP'.

Wall Street ralentit sa progression en préouverture mais un 42ème record absolu devrait être à au rendez-vous à 15H30 pour le Nasdaq qui s'était envolé de 1,4% mardi pour inscrire un nouveau sommet historique à 11.945,7 points.

La séance à New York a encore une fois été typique d'une stratégie quantitative basée sur la poursuite du ramassage des 'titans' de la cote, en particulier Apple qui a tout écrasé avec une envolée de 4,2%: le processus devrait se prolonger aujourd'hui avec un 22ème record pour le S&P500.

Dans l'actualité des valeurs, la vélocité haussière du CAC s'explique par la ruée des investisseurs sur les traditionnelles valeurs vedettes du luxe (Kering en tête avec +5%, LVMH et Hermès à plus de 3% de gain) et des champions de l'économie numérique.

Les équipementiers automobiles se détachent également au sein du SBF-120 avec Valéo +7,5% et Faurecia +6%.

Saint-Gobain (+3%) annonce l'acquisition de Strikolith aux Pays-Bas, société spécialisée dans la production de systèmes d'isolation par l'extérieur, la finition d'intérieur et les produits et solutions de rénovation, les termes financiers de la transaction n'étant pas précisés.

Pernod Ricard publie un résultat net courant part du groupe de 1.439 millions d'euros au titre de son exercice 2019-20, en décroissance de 13%, et un résultat opérationnel courant (ROC) de 2.260 millions, en recul interne de 13,7% (-12,4% en facial).

Le chiffre d'affaires annuel du géant des spiritueux s'établit à 8.448 millions d'euros, en décroissance interne de 9,5% (-8% en facial), mais la diminution de la marge opérationnelle courant est limitée à -131 points de base en interne.

Lourde rechute de Vallourec (-10%) qui négocie un nouveau plan de reconfiguration de sa dette.

Le groupe Bigben a annoncé hier des objectifs pour 2020/2021 en progression, marqués notamment par un chiffre d'affaires attendu entre 270 et 290 millions d'euros (contre 263,5 millions au 31 mars 2020).

L'analyste Goldman Sachs Equity Research confirme ce mercredi sa recommandation 'Achat' sur le titre Pernod Ricard, accompagnée d'un objectif de cours de 152 euros. La cible du broker se trouve environ 7 euros au-dessus des cours actuels.

Bank of America relève son opinion sur Eurazeo de 'neutre' à 'achat', avec un objectif de cours rehaussé de 51 à 57 euros sur le titre, 'suite à des révisions significatives de (ses) estimations de levées de fonds, du fait d'un point sur le pipeline'.