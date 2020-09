Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Paris : au contact des 4770Pts, nouvelle correction à WStreet Cercle Finance • 24/09/2020 à 15:43









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris a nettement réduit les pertes initiales, supérieures à -1% ce jeudi matin, sans parvenir toutefois à revenir à l'équilibre (ni à préserver le support des 4.790) : la faute en revient à Wall Street qui semble bien parti pour prolonger le mouvement de correction de la veille. L'indice CAC 40 est en repli de 0,7% à 4.765 points, l'Euro-Stoxx50 se replie de -0,6% à 3.160, Bruxelles lâchant près de -1%. Wall Street a subi hier un trou d'air qui a fait beaucoup de dégâts puisqu'au-delà de scores fleuves à la baisse, le Nasdaq (-3%) et le S&P 500 (-2,4%) ont enfoncé d'importants supports à moyen terme. Autre singularité préoccupante, les deux indices de référence s'apprêtent à inscrire une 6ème séance de recul sur sept, ce qui ramènerait les marchés américains sous leurs niveaux de la fin juillet. En Asie, la Bourse de Tokyo accusait des pertes supérieures à 1% jeudi en fin de séance, tandis que la Bourse de Shanghai s'enfonçait de 1,4%. En Europe, on a pris connaissance de la publication de l'indice allemand du climat des affaires Ifo. Le climat des affaires en Allemagne a progressé en septembre pour le cinquième mois consécutif, confirmant la bonne résistance de la première économie de la zone euro face à la crise sanitaire actuelle. L'indice Ifo - calculé sur la base d'une enquête réalisée auprès d'environ 9.000 entreprises - a atteint 93,4 points ce mois-ci contre 92,5 points au mois d'août. 'Dans l'ensemble, l'Allemagne a mieux surmonté que ses voisins la crise sanitaire et la crise économique', rappelle-t-on chez Oddo BHF. 'Dans le secteur-phare que représente l'automobile, la production reste toutefois encore bien au-dessous de la normale', rappelle la banque privée franco-allemande. Aux Etats-Unis, les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage remontent vers 870.000 selon les chiffres du Département américain du Travail (contre 866.000 la semaine précédente) alors que le consensus n'anticipait que 840.000 inscriptions. La moyenne mobile sur quatre semaines a reculé de 35.250 par rapport à la semaine précédente, à 878.250. Cela n'affecte pas le Dollar qui poursuit sa remontée face à l'Euro (+0,25% vers 1,1635)... et cette fermeté plombe l'or qui chute de -1,5% vers 1.845$/Oz. Du coté des valeurs, le secteur aéronautique figure en nette baisse avec Airbus à -2,5% et Safran à -2,3%. Total prévoit de transformer sa raffinerie de Grandpuits (Seine-et-Marne) en une plateforme zéro pétrole de biocarburants et bioplastiques. Cette transformation est réalisée dans le cadre de la stratégie du groupe visant la neutralité carbone. Suez indique que son conseil d'administration a décidé qu'une fondation, administrée par une majorité de représentants ou d'anciens représentants du corps social du groupe, aura pour mission de préserver l'intégrité de l'activité eau France au sein du groupe. Pour les quatre années à venir et sauf décision contraire du conseil d'administration de Suez, Suez Eau France, comme ses actifs, sera inaliénable à défaut d'accord préalable de ses actionnaires sous certaines conditions, dont celui de la fondation. Malgré le pic de la saison estivale, Air France-KLM (-6,5% pour un nouveau plancher historique proche de 3E) a subi une ' dégradation notable depuis la fin du mois d'août ', estime Oddo qui évoque aussi la faible visibilité sur la saison hivernale. En raison de la très forte volatilité à court terme, Oddo maintient finalement sa recommandation neutre et abaisse son objectif de cours à 4 euros (contre 4,2 précédemment), soit 1E (ou 25%) de plus que le cours du jour. Crédit Suisse relève son objectif de cours sur LVMH et relève son objectif de cours à 450 euros (au lieu de 425 E).

