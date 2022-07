Paris: atténue ses pertes, reste au contact des 6.000 pts information fournie par Cercle Finance • 11/07/2022 à 16:50

(CercleFinance.com) - Le CAC40 cède près de 0,6% autour des 5.994 points, effaçant ses modestes gains (+0,4%) de vendredi.



Après avoir reculé de près de 2% peu après l'ouverture, l'indice parisien parvient néanmoins à atténuer ses pertes, malgré le contexte de prudence inhérent au démarrage imminent de la saison des résultats trimestriels d'entreprises.



L'un des 'fait du jour', c'est la poursuite de la glissade de l'Euro qui se rapproche de la parité avec le billet vert: il plonge de -1,3%, sous 1,01 face au Dollar, pour un nouveau 'plus bas' de 21 ans à 1,0050$.

La rémunération de l'Euro est pourtant en nette hausse avec +11Pts de rendement pour nos OAT à 1,77%, les Bunds affichent +10Pts à 1,2400%.



Mais ce n'est pas qu'une question de faiblesse de l'Euro : le billet vert se montre vigoureux contre toutes devises (il passe le cap des 137 face au Yen et le Dollar Index est au plus haut vers 107,3, un zénith depuis 2001).



Outre-Atlantique, le Dow Jones lâche près de 0,6%, devant le S&P500 (-1,2%) et le Nasdaq (-2,2%).



Aucune donnée macroéconomique n'est attendue ce lundi en Europe, mais les prochains jours verront paraitre par exemple l'indice ZEW en Allemagne, l'inflation en France, ou encore la production industrielle et la balance commerciale en zone euro.



Aux Etats-Unis, les investisseurs seront attentifs notamment aux prix à la consommation (mercredi) et à la production (jeudi), puis à l'indice d'activité Empire State, aux ventes de détail et à la production industrielle (vendredi).



Surtout, la semaine verra le coup d'envoi à la saison des résultats américains au titre du deuxième trimestre, avec en particulier ceux de grands établissements financiers tels que JP Morgan Chase, Morgan Stanley, Wells Fargo et Citigroup.



Dans l'actualité des valeurs, Sanofi fait part de données de phase III positives concernant son efanesoctocog alpha et son fitusiran contre l'hémophilie, à l'occasion du Congrès 2022 de la Société internationale de thrombose et d'hémostase.



STMicroelectronics annonce avoir signé un protocole d'accord avec GlobalFoundries pour créer une nouvelle unité de fabrication de semiconducteurs en 300 mm, un investissement envisagé de plusieurs milliards d'euros avec un soutien de l'État français.



Neoen indique avoir lancé la construction de son premier actif en Suède, le parc éolien de Storbrännkullen, qui sera équipé de dix turbines Nordex N163 d'une puissance unitaire comprise entre 5,5 et 5,9 MW, soit une capacité totale de 57,4 MW.



OL Groupe indique qu'Eagle Football Holdings a signé les accords pour acquérir les actions et 50% des OSRANEs détenues par Holnest, ainsi que les actions et les OSRANEs détenues par Pathé et IDG Capital, à des prix de trois euros par action et de 265,57 euros par OSRANE.



Un accord a également été conclu aux termes duquel Eagle Football Holdings souscrira à une augmentation de capital d'OL Groupe qui lui serait réservée pour 86 millions d'euros, sur la base d'un prix de souscription de trois euros par action.



Michelin annonce le rachat de RoadBotics, entreprise américaine créée en 2016 et spécialisée dans l'analyse d'images d'infrastructures routières.



Enfin, Thales annonce un partenariat avec l'Institut Curie afin de créer une filière industrielle française d'ambition internationale dans le domaine de la radiothérapie flash par électrons de très haute intensité, une technique qui permet de détruire les cellules tumorales tout en épargnant les tissus sains.