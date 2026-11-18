Au lendemain d'une chute de 1,62% à 8 217 points, le CAC 40 devrait ouvrir à peu près stable au vu des contrats à terme, la publication trimestrielle très attendue de Nvidia, intervenue hier soir, s'étant pourtant révélée globalement rassurante aux yeux des analystes.

Pour son premier rapport trimestriel sans son fondateur, parti après la révélation de liaisons extraconjugales suscitant des questions sur ses liens avec Pékin, Nvidia a indiqué prévoir un chiffre d'affaires supérieur aux attentes des analystes.

Le géant des processeurs pour l'IA table ainsi sur des revenus de 130 MdsUSD pour le 4e trimestre, à 3% près, contre un consensus de 125,25 MdsUSD, selon LSEG. Nvidia précise ne pas avoir intégré de ventes de puces pour centres de données en Chine.

"Des résultats supérieurs aux attentes, accompagnés d'un relèvement des prévisions pour l'exercice 2028, vont à l'encontre du sentiment négatif entourant l'IA et témoignent de la vigueur persistante de la demande pour les produits de Nvidia", réagit Jefferies.

Si elle reconnaît que des interrogations subsistent quant au rythme de déploiement des infrastructures d'IA et au risque d'un éventuel trou d'air, la banque américaine souligne que la valorisation actuelle intègre déjà une grande partie de ces inquiétudes.

"La montée en puissance de Vera Rubin se déroule comme prévu et devrait s'accélérer au cours du trimestre clos en avril. Les préoccupations concernant la transition à la tête de l'entreprise devraient persister, mais la solidité de la demande est difficilement contestable", conclut Jefferies.

L'inflation britannique accélère légèrement en octobre

De ce côté-ci de l'Atlantique, on notera que l'indice des prix à la consommation (IPC) du Royaume-Uni a augmenté de 3,6% sur un an en octobre, soit un taux annuel en hausse de 0,1 point par rapport à celui observé le mois précédent, mais inférieur de 0,1 point au consensus du marché.

Les transports, et en particulier l'essence, ont le plus contribué à cette légère accélération de l'inflation en rythme annuel. Hors énergie, alimentation, alcool et tabac, l'IPC sous-jacent a augmenté de 2,8% sur un an le mois dernier, un taux stable par rapport à septembre.

Dans le courant de la matinée, Eurostat doit publier les chiffres de l'inflation dans la zone euro au titre du mois d'octobre, qui avait été annoncée en accélération à 4% en rythme annuel, selon son estimation rapide parue il y a deux semaines.

Les minutes du FOMC attendues ce soir

De l'autre côté de l'Atlantique, les opérateurs devront encore prendre connaissance des chiffres de la construction résidentielle, des promesses de vente de logements et des stocks de pétrole cet après-midi, avant la publication des minutes de la dernière réunion du FOMC dans la soirée.

Ce compte rendu devrait être étudié de près dans l'optique de la prochaine réunion du FOMC, prévue les 8 et 9 décembre, alors que les anticipations du marché intègrent aujourd'hui 75 à 100 points de base de hausses supplémentaires de la part de la Fed d'ici à l'été prochain.

"Pour la Fed, la combinaison d'un marché de l'emploi qui se réveille et d'une inflation modérée, mais toujours supérieure à sa cible de 2%, plaide en faveur de la poursuite d'un resserrement préventif", estime-t-on d'ailleurs chez Dorval AM.

Dans l'actualité des valeurs à Paris

Alstom a publié mardi soir des résultats semestriels marqués par des pertes importantes. Pour redresser sa situation financière, l'équipementier de transport prévoit un plan de désendettement et explore diverses options, y compris des cessions d'actifs.

Verallia, le 3e producteur mondial d'emballages en verre, a présenté un nouveau plan stratégique qui mise avant tout sur des leviers internes afin d'accroître la rentabilité, la génération de trésorerie et le désendettement du groupe sur la période 2027-2029.

Vusion, spécialiste des solutions de digitalisation du commerce physique, a présenté son nouveau plan stratégique Vusion 2030 à l'occasion de sa journée investisseurs, visant notamment un chiffre d'affaires de 3 MdsEUR à taux de change constants en 2030.