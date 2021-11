Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Paris : atteint des sommets inexplorés, le luxe en soutien information fournie par Cercle Finance • 18/11/2021 à 10:45









(CercleFinance.com) - La bourse de Paris poursuit son inexorable ascensionce matin et gagne près de 0,3%, à 7180 points. L'indice parisien est notamment porté par les valeurs du luxe telles que Hermès (+2,5%) ou LVMH (+1%) et semble faire fi de la contre-performance des marchés US qui ont clos la séance d'hier en concédant entre 0,2 et 0,6%. Ce matin, les analystes de chez Aurel BGC évoquent les inquiétudes et les incertitudes de la BCE autour de l'inflation en zone euro, inflation qui devrait 'demeurer élevée plus longtemps qu'attendu, atteignant même un pic historique en novembre, avant de refluer à un rythme délicat à anticiper', selon Isabel Schnabel, membre du directoire de la banque centrale. Dans ce contexte, la BCE confirme vouloir éviter l'erreur d'un resserrement prématuré de sa politique monétaire. Si les acheteurs semblent donc garder la main ce matin, les prises de risques pourraient se faire plus limitées à l'approche de la séance des 'trois sorcières' de demain, qui sera marquée par l'échéance de nombreux produits dérivés. En attendant, la séance du jour sera marquée par un agenda macroéconomique relativement chargé du côté des Etats-Unis, avec l'indice de la Fed de Philadelphie et les indicateurs avancés du Conference Board attendus dans l'après-midi. Les investisseurs suivront aussi avec attention les chiffres des demandes d'allocations chômage, qui seront dévoilées avant l'ouverture de Wall Street. Dans l'actualité des valeurs tricolores, Airbus a annoncé ce matin avoir remporté des commandes et engagements pour 408 appareils au cours du salon aéronautique de Dubaï qui s'achève aujourd'hui. L'avionneur précise avoir engrangé des commandes fermes pour 269 appareils, ainsi que des engagements concernant 139 avions. Airbus a aussi enregistré une commande du ministère indonésien de la Défense portant sur deux A400M en configuration multirôle de ravitaillement et de transport, contrat qui prendra effet en 2022 et portera à dix le nombre de pays qui opèrent l'A400M. Thales Alenia Space, société conjointe entre Thales (67 %) et Leonardo (33 %), a signé un contrat avec l'opérateur SES portant sur la fourniture de deux satellites géostationnaires qui permettront d'acheminer les contenus des grands diffuseurs européens de SES et offriront des services de connectivité à travers toute l'Europe. Enfin, Sanofi annonce un investissement de 180 millions de dollars dans le capital d'Owkin, entreprise spécialisée dans l'intelligence artificielle et la médecine de précision qui élabore des modèles d'intelligence artificielle prédictifs appliqués à la biomédecine.

