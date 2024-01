Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Paris: atteint des niveaux inexplorés, volumes limités information fournie par Cercle Finance • 30/01/2024 à 18:00









(CercleFinance.com) - La bourse de Paris termine la séance sur un gain de 0,48%, à 7677 points, tirée par Stellantis (+3,8%), Saint-Gobain (+2,4%) et Publicis (+1,3%) malgré des volumes très limités avec à peine 2,5 milliards d'euros échangés depuis l'ouverture.



La CAC40 s'arroge ce soir un nouveau record de clôture, quelques instants après avoir signé son record absolu en séance avec un pic à 7686 points.



Après une période de quasi-stagnation s'étirant entre les 4 et 24 janvier, le marché parisien vient d'engranger près de 4,5% en moins d'une dizaine de jours.



'Le sentiment qui domine en Bourse est l'optimisme', résume Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM.



'Même s'il y a des incertitudes sur l'évolution de la politique monétaire, qui risquent d'être confirmées par la Réserve Fédérale cette semaine, les investisseurs considèrent que l'économie est suffisamment solide et que les résultats d'entreprises sont au rendez-vous', ajoute l'analyste qui juge les actions 'résilientes et incontournables'.



Si la perspective d'un 'statu quo' de la Fed demain ne fait guère de doute, les intervenants tenteront de décrypter le discours de son président, Jerome Powell, afin d'y déceler d'éventuels indices concernant le calendrier de futures baisses de taux.



Sur le front des statistiques, la 1ère estimation rapide préliminaire publiée par Eurostat ce matin témoigne de la stabilité du PIB de la zone euro et de l'UE au 4e trimestre par rapport au trimestre précédent.



En France, le PIB est resté stable au quatrième trimestre (-0,02%), d'après des données publiées ce matin par l'Insee, après être déjà demeuré inchangé au troisième trimestre. En moyenne sur l'année 2023, le PIB français a augmente de 0,9% (après +2,5% en 2022 et +6,4% en 2021).



Les investisseurs sont aussi dans l'attente des résultats des géants technologiques Microsoft, Alphabet et AMD, prévus ce soir et sur lesquels ils placent de grandes espérances (les valorisations sont dans la stratosphère : aucune déception ne sera tolérée).



'Il n'y aura pas le droit à l'erreur car la saison de résultats est pour l'instant assez moyenne', estime Alexandre Baradez, responsable de l'analyse marchés chez IG France.



Le professionnel fait valoir que les actions américains évoluent actuellement dans un environnement de cherté où le S&P 500 se paie 20 fois les bénéfices anticipés (50 fois pour les 'GAFAM' + Nvidia), en dépit de taux qui restent élevés.



L'embellie sur le compartiment obligataire de la veille fait long feu en Europe où les rendements se retendent de +5Pts de base en moyenne, nos OAT se dégradent de +5Pts vers 2,78%, les Bunds de +4,5Pts vers 2,28%.

Aux US, les T-Bonds se stabilisent vers 4,09% (+0,5Pt): ils ne peuvent offrir un réel soutien aux marchés d'actions comme lundi.



Le Brent est stable, autour des 82,5$ le baril. L'euro est aussi stable face au billet vert, autour des 1,08$/E.



Dans l'actualité des sociétés françaises, Seb annonce la construction de son premier hub d'équipement professionnel à Shaoxing, dans la province du Zhejiang en Chine, hub qui devrait être opérationnel d'ici 2025 et comprendra un centre de R&D, les achats, ainsi qu'un site de production.



Engie annonce la signature avec Amazon d'un contrat d'achat d'électricité (CPPA) pour 123 MW provenant du parc éolien offshore Moray West d'Ocean Winds, au large de l'Ecosse, atteignant ainsi un total de 473 MW lorsque le site sera opérationnel au cours de l'année.



Air Liquide a annoncé mardi le lancement avec TotalEnergies d'une coentreprise européenne dédiée à la distribution d'hydrogène pour les poids lourds.



TotalEnergies a par ailleurs annoncé la signature d'un accord avec le groupe Wenea en vue de construire un acteur majeur de la mobilité électrique en Espagne, en développant un réseau de hubs de recharge rapide.







