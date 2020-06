Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Paris appelle les USA à renoncer à leurs mesures contre la CPI Reuters • 12/06/2020 à 20:43









PARIS, 12 juin (Reuters) - La France a estimé vendredi que la décision des Etats-Unis d'imposer des sanctions à l'encontre de personnels de la Cour pénale internationale (CPI) constituait une grave attaque contre la Cour et les pays qui lui sont associés et a appelé Washington à y renoncer. "La France continuera à agir pour que la Cour soit en mesure de remplir sa mission de manière indépendante et impartiale, conformément au Statut de Rome", souligne dans un communiqué le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. "Elle appelle les Etats-Unis à ne pas mettre en œuvre les mesures annoncées à l'encontre de la Cour, et à les retirer", ajoute-t-il. Donald Trump a autorisé son administration à prendre des sanctions économiques et à interdire l'entrée sur le territoire américain de représentants de la CPI en représailles à la décision prise en mars par la juridiction de La Haye, aux Pays-Bas, d'autoriser l'ouverture d'une enquête pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité en Afghanistan malgré l'opposition de Washington. La CPI a estimé jeudi que ce décret de Donald Trump était une mesure de coercition et constituait une "tentative inacceptable d'ingérence dans le règle de droit". <^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Enquête sur l'Afghanistan: la CPI dans le viseur de l'administration Trump La CPI dénonce les sanctions envisagées par l'administration Trump ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^> (John Irish et Jean-Michel Bélot)

