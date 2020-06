Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Paris appelle l'Otan à réagir face aux actions de la Turquie Reuters • 17/06/2020 à 12:40









PARIS, 17 juin (Reuters) - L'Otan ne peut pas s'en tenir à une "politique de l'autruche" face aux agissements de la Turquie notamment en Libye et à l'égard des Kurdes, a déclaré mercredi un responsable du ministère français des Armées. "On a déjà connu des passes compliquées dans l'alliance, il y a des moyens de les surmonter mais on ne peut pas faire la politique de l'autruche et on ne peut pas prétendre qu'il n'y pas un problème turc actuellement à l'Otan", a dit cette source. "Il faut le voir, le dire et le traiter." La marine turque a par ailleurs eu un comportement agressif envers un navire français en mission pour l'Otan, a ajouté cette source. (John Irish, avec Marine Pennetier, édité par Henri-Pierre André)

