Paris: ambiance morose en l'absence de catalyseurs

(CercleFinance.com) - Le CAC40 conclut la séance sur un repli de 0,77%, à 7570 points, pénalisé par STMicro (-4,6%), Dassault Systèmes (-3,1%) ou encore Sanofi (-1,9%) en l'absence des investisseurs US, en congé ce mercredi en raison de la célébration de l'abolition de l'esclavage (ou 'Juneteenth').



Ce jour férié intervient alors que les marchés d'actions américains ont enchaîné hier une septième séance de progression consécutive qui leur a permis de terminer la journée sur de nouveaux records (7 sur 7 pour le Nasdaq), dopé par Nvidia qui a décroché le titre de première capitalisation planétaire avec 3.335 milliards de dollars de valorisation boursière, devant Microsoft (3.317 milliards) et Apple (3.285 milliards).



Au-delà de l'absence de Wall Street, la séance est restée peu animée aujourd'hui sur les places financières européennes du fait d'une absence d'indicateurs économiques.



Le début de matinée a néanmoins été marqué par l'annonce d'un nouveau reflux de l'inflation au Royaume-Uni, où les prix à la consommation n'ont augmenté que de 2% sur un an au mois de mai, contre +2,3% en avril.



Une bonne nouvelle alors que les opérateurs de marché attendent la réunion de politique monétaire de la Banque d'Angleterre (BoE) jeudi, à l'issue de laquelle aucune baisse de taux n'est anticipée.



Plusieurs statistiques viendront par ailleurs rythmer la fin de la semaine, dont les indices d'activité PMI en Europe qui paraîtront vendredi.



Dans cette torpeur quasi-générale, l'euro continue de camper autour de 1,074$.



La séance, peu active sur l'obligataire, voit de nouveau se creuser l'écart entre l'OAT (+3,3Pts à 3,153%) avec le dix ans allemand qui affiche +1Pt, à 2,402%.



Le baril de Brent grappille 0,2% vers 85,5 dollars, ce qui est peu significatif en l'absence d'échanges sur le WTI (NYMEX clos ce mercredi).



Dans l'actualité des sociétés tricolores, EssilorLuxottica annonce la signature d'un accord de licence exclusif avec Diesel pour la conception, la production et la distribution mondiale de lunettes Diesel.



Société Générale a annoncé mercredi avoir conclu un accord en vue de céder sa néobanque pour les entrepreneurs Shine au danois Ageras.



Enfin, Eurazeo annonce son investissement, à travers son équipe Small-mid buyout, dans Rydoo, une société belge dont la solution permet aux entreprises de gérer et contrôler les dépenses et frais professionnels de leurs salariés grâce à un logiciel intelligent.





