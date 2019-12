Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Paris : ajustements techniques avant réunion FED puis BCE Cercle Finance • 09/12/2019 à 19:46









(CercleFinance.com) - La dernière heure de cotations a été marquée par une renforcement des dégagements alors que Wall Street semblait s'alourdir légèrement (les scores semblent figés entre -0,1 et -0,2% depuis 17H): Paris finit d'ailleurs au plus bas du jour, vers 5.3837, en repli de près de -0,6%. L'entame de la semaine s'opère sous le signe d'allègements marginaux alors les prochaines 48 ou 72H seront chargées en 'moments forts', de la réunion de la BCE à celle de la FED en passant par les élections législatives au Royaume Uni (le 12/12). Même si la prudence l'emporte aujourd'hui, Wall Street s'accommode de mieux en mieux de la perspective toujours reportée d'un accord de phase 1 entre les Etats-Unis et la Chine car les banques centrales sont à la manoeuvre pour éviter tout accroc fâcheux à 10 jours de la fin des habillages de bilans de fin d'année. Côté indicateurs économiques, seules figuraient à l'agenda de ce lundi les chiffres de la balance commerciale en Allemangne. Ainsi, selon les données ajustées de variations saisonnières et calendaires de Destatis, l'Allemagne a généré un excédent commercial de 20,6 milliards d'euros en octobre 2019, à comparer à 19,2 milliards le mois précédent. L'office fédéral des statistiques précise que cette hausse du surplus commercial d'un mois sur l'autre résulte d'une croissance de 1,2% des exportations, alors que les importations sont restées globalement atones. En Europe, l'agenda des indicateurs inclut cette semaine, entre autres, l'indice du sentiment des investisseurs allemands ZEW et les derniers chiffres de la production industrielle en zone euro. Pour ceux qui suivent les marchés depuis longtemps, Paul Volcker, le patron de la FED (de 19979 à 1987) était une sorte de 'héros' : il vient de décéder à l'âge de 92 ans. Il restera pour la postérité l'homme qui avait terrassé l'inflation au début des années 80. Wall Street avait souffert durant les 1ers mois de son mandat avant d'entamer un boom historique du fait de la contraction de l'inflation. Du côté des changes, l'euro s'affiche en légère hausse à 1,1075 contre dollar. Le Brent, quant à lui, stagne vers 64,3$ (il refuse une nouvelle fois l'obstacle des 65$). Dans l'actualité des valeurs, Air France-KLM (-0,4%) fait part d'un trafic passage total en croissance de 3,6% au titre du mois de novembre, sur la base d'une capacité en hausse de 2,3%, ce qui a abouti à un coefficient d'occupation amélioré de 1,1 point à 87,4%. Plus précisément, l'activité passage réseaux (Air France et KLM) a vu son trafic s'accroitre de 4,1%, tiré par les liaisons long courrier (dont +7,4% avec les Caraïbes et l'Océan Indien), tandis que celui de l'activité 'low cost' s'est tassé de 1,6%. Vilmorin indique que son PDG Philippe Aymard quittera ses fonctions fin 2019. Pour lui succéder, le conseil d'administration, qui s'est réuni à l'issue de l'assemblée générale, a désigné Sébastien Vidal, administrateur depuis 2016. Sanofi (-2%) annonce avoir conclu avec Synthorx (labo spécialisé en immuno-oncologie et traitement du cancer) un accord définitif pour acquérir de la totalité de ses actions en circulation à raison de 68 dollars par action, soit une transaction en numéraire valorisée approximativement à 2,5 milliards de dollars (le titre affiche +170% en préouverture, 3 fois son prix moyen avant OPA). Merck de son côté rachète le laboratoire Arqule en offrant le double du prix du titre à la clôture vendredi, soit plus de 20$.

