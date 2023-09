Paris: achève la semaine par un rebond encourageant information fournie par Cercle Finance • 08/09/2023 à 17:51

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris conclut cette dernière séance de la semaine en s'arrogeant +0,62%, à 7240 points, gagnant ainsi plus de 100 points par rapport à son plus bas de la matinée.



L'indice parisien est notamment porté par Worldline (+3,3%), LVMH (+2,2%) ou encore Publicis (+2,2%) et confirme ainsi la pause amorcée hier après six séances consécutives de consolidation.



Sur la semaine écoulée, Paris cède néanmoins 0,9% mais conserve un gain important de 11,7% depuis le début de l'année.



Le marché action profite notamment d'une légère détente du compartiment obligataire avec -1,5Pts de base sur les OAT et les Bunds à 3,134% et 2,602% respectivement, tandis que les bonds effacent -2Pts 4,24%...



Plusieurs nuages noirs planent cependant toujours sur les marchés: les cours de pétrole poursuivent leur remontée (avec +1,1% pour le Brent qui s'approche des 91$ le baril), et interrogations subsistent autour de l'inflation, d'une éventuelle récession ou encore de la politique monétaire des banques centrales.



Sur le front des statistiques, les investisseurs ont découvert à 16H les stocks des grossistes US, une donnée secondaire qui ressort à -0,2% (-0,1% estimé) : le mouvement de déstockage pénalise actuellement le secteur de l'industrie.



Dans l'actualité des sociétés françaises, le groupe STEF a publié hier soir un chiffre d'affaires de 2179,1 ME au titre du 1er semestre, en hausse de 11% par rapport à la même période un an plus tôt avec un résultat net part du groupe en hausse de 43%, à 94,8 ME.



De son côté, Rubis a publié un chiffre d'affaires de 3324 ME au titre du 1er semestre, en hausse de 1% par rapport à la même période un an plus tôt. Le résultat net part du groupe est quasiment stable, passant de 170 à 171 ME.



Capgemini annonce avoir signé un accord en vue de l'acquisition de la division Financial Crime Compliance (FCC) d'Exiger, un des leaders mondiaux en matière de lutte contre la criminalité financière, opération qui devrait être clôturée dans les prochains mois.



Enfin, Viel & Cie publie un résultat net part du groupe (RNPG) en hausse de 21,7% pour le premier semestre 2023, à 50,9 millions d'euros, et un résultat d'exploitation (y compris les sociétés associées) de 94,9 millions, en augmentation de 46,1%.