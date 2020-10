Paris : accélère sa hausse, 0,3% sur les indices US

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris accélère sa hausse et franchit allègrement les 4.900.

Les marchés d'actions américains se sont bien repris hier après leur correction de mardi et ils s'apprêtent à aller plus haut alors que Donald Trump vient d'annoncer 'que les discussions ont repris sur le 'stimulus package' et qu'il y a de bonnes chances de parvenir à un accord sur le plan de soutien économique'... 36H après avoir annoncé que tout était reporté après les élections du 3 novembre.

Il ajoute qu'il 'va faire payer le prix' de la crise du coronavirus à la Chine'.

L'indice CAC 40 affiche +0,6% vers 4.912 et les 'futures' US préfigurent un début de séance 'bullish', avec des écarts de +0,8% en moyenne (après +1,9% la veille).

Le Dow Jones devrait être dopé par l'envolée d'IBM qui projette de séparer ses activités et d'introduire ses activités 'cloud' en bourse (le CEO Arvin Krishna espère que les différentes parties d'IBM connaîtront une croissance à 2 chiffres, il promet également un maintien du dividende avec un 'spin-off').

Wall Street digère assez bien l'incertitude liée à l'issue de la présidentielle américaine : la victoire de Joe Biden semble déjà actée, le point noir réside dans le possible échec des négociations sur le Brexit et la menace d'une 'seconde vague' de pandémie de Coronavirus (qui épargne la Chine, le Japon, la Corée... mais pas l'Europe du Sud ni l'Allemagne (beaucoup d'inquiétude mais peu de cas sévères et peu d'hospitalisations outre-Rhin).

Aux Etats-Unis, les chiffres hebdomadaires des inscriptions au chômage sont ressortis en baisse de -9.000, à 840.000 (le consensus tablait sur 825.000)... l'embellie du marché du travail US semble marquer le pas.

Autre élément d'inquiétude selon AXA IM, les niveaux de valorisation actuels, largement soutenus par les politiques monétaires, et qui n'offrent qu'un potentiel d'appréciation limité et qui rendent les marchés vulnérables.

Vincent Ganne, analyste chez TradingView France, estime que le garant technique du rebond du CAC 40 se situe au niveau du support à 4870 points.

'Tant que ce dernier est préservé, le marché peut tendre vers le gap baissier du 21 septembre entre 4950 et 4978 points sur l'indice cash', souligne-t-il.

Chez AXA Investment Managers, Gilles Guibout recommande aux investisseurs de se montrer 'sélectif' en privilégiant des sociétés offrant un réel potentiel de croissance du chiffre d'affaires et/ou des marges.

Le gestionnaire d'actifs plaide ainsi pour une 'bonne diversification' devant permettre de faire face à un éventuel changement brutal du scénario économique.