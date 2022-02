Paris: a renoué avec 7.000, avant que W-Street se retourne information fournie par Cercle Finance • 07/02/2022 à 18:57

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris achève la journée sur un gain de 0,83%, à 7.009pts.

Même score pour l'E-Stoxx50 qui en termine à 4.120Pts, avec l'AEX en vedette (+1,15%).

Outre Atlantique, 3 indices sur 3 ont inversé la vapeur à mi-séance: le S&P500 et le Dow Jones sont passés de +0,2 à -0,2%, le Nasdaq bascule plus spectaculairement, de +0,7% à -0,5%, de 14.200 vers 14.020Pts.



Le semaine devrait être à nouveau ponctuée par de nombreuses publications de résultats d'entreprises et par les interrogations des investisseurs quant à la vigueur du resserrement des politiques monétaires promis par les banques centrales.



Dans ce contexte, le rendement des Treasuries à 10 ans se tend ainsi de +3Pts vers 1,93%, un plus haut de deux ans, tandis que l'or résiste à cette poussée des taux : il progresse de +0,7% à 1817 dollars l'once, dans le sillage du pétrole qui s'est hissé vers 94$ ce matin (au plus haut depuis octobre 2014) avant de se tasser un peu vers 93$.



En Europe, nos OAT se dégradent encore de +3Pts à 0,675%, le '10 ans' grec (+25Pts) repasse le cap des 2,350% et affiche +60Pts en seulement 3 séances (rappel : l'année s'était terminée à 1,300%, cela fait +105Pts en 5 semaines).



Peu d'indicateurs majeurs sont attendus ces prochains jours: les prix à la consommation aux Etats-Unis, prévus jeudi, devraient constituer le point d'orgue de la semaine, du point de vue des statistiques.



Alors que la saison des résultats attaque sa dernière ligne droite, les comptes trimestriels de Pfizer, BP ou Coca-Cola seront scrutés de près au cours des prochains jours.



Sur les 60% des sociétés du S&P 500 qui ont dévoilé leurs performances à ce jour, 78% ont fait mieux que prévu (comme à chaque trimestre depuis 2009 où les attentes sont systématiquement sous évaluées), avec des chiffres supérieurs de 4,7% aux estimations moyennes du consensus.



A titre de comparaison, le ratio historique (sur 20 ans) se situe autour de 70% d'entreprises dépassant les attentes d'en moyenne 5%.



Dans l'actualité des sociétés françaises, la débâcle se poursuit sur Korian (-2,1%) et Orpea (-4,5%) alors que des avocats préparent des actions collectives en justice, l'état se réservant la possibilité de poursuivre les EHPAD.



Korian a d'ailleurs publié un communiqué après la publication de deux articles publiés aujourd'hui dans Le Parisien évoquant des faits de 'maltraitance' et de 'rationnement alimentaire', des allégations qui, selon la société, revêtent un caractère 'diffamatoire'.



Le groupe indique ainsi se réserver le droit de demander réparation devant les juridictions compétentes.



Sanofi (+3,1%) annonce que la FDA des États-Unis a approuvé Enjaymo (sutimlimab-jome) pour réduire le recours aux transfusions de globules rouges afin de traiter l'hémolyse chez l'adulte atteint de la maladie des agglutinines froides (MAF).



Faurecia (+0,9%) a annoncé qu'il allait se renommer Forvia suite à la finalisation de l'acquisition d'une participation majoritaire dans l'allemand Hella, une opération bouclée la semaine dernière. Le groupe explique que ce nouveau nom reflète une activité tournée vers l'avenir (FORward) ainsi que vers la transition de la mobilité sur les routes (VIA).



Eurazeo (+1,4%) et Investissements PSP, gestionnaire de fonds pour des caisses de retraite au Canada, annoncent un partenariat stratégique qui sera, dans un premier temps, axé sur des investissements dans les hôtels en Europe.



Enfin, Hunyvers, spécialiste de la distribution de véhicules de loisirs et de tourisme itinérant, a annoncé lundi l'approbation par l'AMF de son document d'enregistrement, une étape qui donne le coup d'envoi officiel de son projet d'introduction en Bourse sur Euronext Growth à Paris.