Paris: à l'équilibre vers 7230Pts avant l'inflation US information fournie par Cercle Finance • 26/05/2023 à 10:45

(CercleFinance.com) - Au lendemain d'un recul de plus de 0,3%, le CAC40 débute la séance à l'équilibre vers 7230Pts, dans l'attente de la parution, en début d'après-midi, d'un indicateur majeur sur l'inflation aux Etats-Unis.



L'indice des prix PCE, qui sera publié en même temps que les revenus et dépenses des ménages américains pour le mois d'avril, est en effet traditionnellement surveillé de près par la Réserve fédérale pour déterminer sa politique monétaire.



'Le procès-verbal du dernier FOMC a révélé que la décision de la Fed de relever ses taux lors de sa réunion des 13 et 14 juin dépendra en grande partie des prochaines données économiques à paraitre', soulignait-on chez Wells Fargo.



Toujours au chapitre des statistiques, les opérateurs doivent prendre connaissance des commandes de biens durables et de l'indice de confiance UMich aux Etats-Unis.



En France, on a pris connaissance de l'enquête de conjoncture auprès des ménages peu avant l'ouverture.



En mai 2023, la confiance des ménages dans la situation économique en France se montre stable, son indicateur synthétique calculé par l'Insee se maintenant à 83, un niveau bien au-dessous de sa moyenne de longue période (100 entre janvier 1987 et décembre 2022).



Dans l'actualité des valeurs à Paris, Casino fait part de l'ouverture d'une procédure de conciliation avec ses créanciers financiers, ainsi que de la signature d'un protocole avec Les Mousquetaires pour étendre leurs partenariats et optimiser leurs réseaux.



La compagnie d'assurance-crédit Coface a publié jeudi soir un résultat net part du groupe en hausse de 17% à 61,2 millions d'euros au titre des trois premiers mois de l'année, pour un chiffre d'affaires en croissance de 11% à 475,1 millions.



Après avoir suspendu ses activités industrielles en Russie en mars 2022, Michelin annonce la signature d'un accord avec Power International Tires, pour le rachat par celui-ci de ses deux sociétés locales, Michelin Russia Tyre Manufacturing Company et Camso CIS.



Atos annonce que la Cour d'appel des Etats-Unis a annulé une décision de première instance qui jugeait Syntel, qui fait désormais partie d'Atos, responsable de 570 millions de dollars de dommages et intérêts à verser à TriZetto.