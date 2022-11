Paris: à l'équilibre, perspectives positives en Chine information fournie par Cercle Finance • 29/11/2022 à 10:28

(CercleFinance.com) - Après avoir perdu 0,7% hier, la Bourse de Paris est stable ce matin après l'annonce des perspectives d'un prochain déconfinement en Chine. L'indice CAC40 reste proche des 6665 points.



Les places boursières chinoises rebondissaient toutes mardi, profitant de rumeurs selon lesquelles Pékin envisagerait d'assouplir progressivement les sévères restrictions actuelles visant à lutter contre le Covid.



En fin de séance, l'indice CSI 300 des grandes capitalisations des Bourses de Shanghai et Shenzhen affichait un gain de près de 3% tandis que l'indice SSE Composite de Shanghai progressait de 2,3%.



A Hong Kong, l'indice Hang Seng bondissait de son côté de 3,8%.



Si le nombre de cas quotidiens continue de s'alourdir en Chine continentale, les investisseurs tablent sur un assouplissement progressif des restrictions sanitaires anti-Covid après les troubles qui ont secoué le pays ce week-end.



Certains spécialistes estiment que ces manifestations pourraient forcer Pékin à faire évoluer sa politique sanitaire au cours des mois qui viennent.



'Les analystes s'attendent actuellement à une réouverture de l'économie chinoise en avril 2023, après la prochaine Assemblée nationale populaire', rappellent les équipes de Wells Fargo.



'Malgré cela, certains professionnels estiment qu'il y a de bonnes chances que l'économie chinoise rouvre avant cette date, la politique zéro Covid se révélant finalement bien trop coûteuse', selon la banque californienne.



La perspective d'un assouplissement des restrictions dans le but de relancer l'économie permet d'atténuer les inquiétudes nées ces derniers jours de la montée des tensions sociales dans plusieurs villes chinoises.



La Bourse de New York a fini en baisse lundi, alourdie par la chute des valeurs de l'énergie et le lourd repli d'Apple (-2,6%) qui a pâti des craintes de voir la production d'iPhone souffrir de la situation.



Le Dow Jones a perdu 1,5%, tout comme le S&P 500, et le Nasdaq Composite a cédé 1,6%.



Les spéculations entourant un éventuel assouplissement des restrictions sanitaires chinoises devrait profiter, entre autres, au secteur des matières premières et assurer un peu de soutien au pétrole, qui rebondit de 1,8% à 78,7 dollars sur le NYMEX.



Le petit regain d'appétit pour le risque défavorise en revanche le dollar, qui abandonne 0,3% face à l'euro, autour de 1,0370.



Les variations devraient toutefois rester limitées sur les marchés européens ce matin en attendant la parution, en tout début d'après-midi, des derniers chiffres de l'inflation en Allemagne.



Avec le repli des prix à la pompe, le poste 'énergie' devrait moins peser sur l'inflation en novembre, mais les signes d'apaisement des prix sous-jacents restent pour l'instant très minces.



Les prochains jours seront aussi animés par les dépenses des ménages américains ou les premiers chiffres de l'inflation en zone euro au mois de novembre, avant les très attendus chiffres de l'emploi aux Etats-Unis prévus vendredi.



Du coté des valeurs, Société Générale annonce le lancement de l'augmentation de capital d'ALD avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires d'un montant d'environ 1,2 milliard d'euros dans le cadre du projet d'acquisition de LeasePlan.



EDF annonce ce matin avoir conclu hier des prêts bilatéraux à terme pour un montant total de 2,2 milliards d'euros. ' Ces facilités ont une maturité de 3 ans et ne comportent pas de pénalité de remboursement anticipé ', indique la société dont les prêts ont été conclus auprès d'un groupe de six banques.



Technip Energies a remporté un contrat auprès de TotalEnergies pour la production de carburants d'aviation durables (SAF) sur la plate-forme de Grandpuits en France. Une fois en service, cette installation aura la capacité de produire 210 000 tonnes par an de carburants d'aviation durables.



Airbus fait savoir ce matin que Croatia Airlines, le transporteur national croate basé à Zagreb, a signé une commande ferme portant sur six avions A220-300. En parallèle, la compagnie compte aussi louer neuf A220 supplémentaires, portant son engagement total pour ce type d'appareil à quinze.