Paris : a inversé la vapeur, légère hausse à Wall Street

(CercleFinance.com) - La hausse initiale a fait long feu à Paris qui a inversé la vapeur, perdant jusqu'à -1,3%, dans le sillage de Londres (-1,8% vers 14H), après l'annonce sans grande surprise d'un statu quo de la Banque d'Angleterre (BoE) sur sa politique monétaire (taux directeur à 0,1%)... mais le marché encaisse mal les prévisions pessimistes de la BoE qui anticipe au mieux un retour aux conditions pré-Covid d'ici fin 2021. L'Euro-Stoxx50 est cependant remonté de -1% vers -0,5% alors que Wall Street devrait ouvrir quasi stable, le CAC40 tente de renouer avec les 4.900 (-0,8%). Par ailleurs, les commandes à l'industrie allemande se sont accrues de 27,9% en juin 2020, d'après Destatis, ce dernier soulignant toutefois qu'elles se sont montrées inférieures de 11,3% à celles de février. Les places européennes se redressent un peu depuis 14H30 : le Département américain du Travail a publié des demandes hebdo d'allocations chômage qui ressortent en baisse, à 1,19Mns contre 1,42Mns anticipé, à comparer à 1.435.000 la semaine précédente (nombre révisé de 1.434.000 en estimation initiale) Le rythme des inscriptions au chômage a ralenti ainsi sensiblement, alors même que le consensus tablait sur 1.450.000 inscriptions selon Jefferies. La moyenne mobile sur quatre semaines a reculé de 31.000 par rapport à la semaine précédente, à 1.337.750. L'actualité du jour est aussi marquée par de nombreuses publications d'entreprises, notamment à Francfort, et qui ressortent mitigées (Adidas +2%) et Siemens +1%, Merck KGaA-1%, Henkel -2%, Beiersdorf et Lufthansa -4%). Du coté des valeurs, Crédit Agricole SA publie un résultat net part du groupe sous-jacent en baisse de 10,9% à 1.107 millions d'euros au titre du deuxième trimestre 2020, et un résultat brut d'exploitation (RBE) sous-jacent en retrait limité de 0,5% à 2.130 millions. AXA (-4%) publie au titre du premier semestre 2020 un résultat net en baisse de 39% à 1,4 milliard d'euros et un résultat opérationnel en recul de 48% à 1,9 milliard, pour un chiffre d'affaires en diminution de 2% à change constant, à 52,4 milliards. Le CAC40 est également plombé par Total et Orange avec -2%. Suite à l'obtention des autorisations réglementaires et de l'accord des partenaires, Total annonce avoir finalisé la vente à NEO Energy d'actifs non-stratégiques situés en mer du Nord britannique, transaction que le groupe énergétique avait confirmée le 20 mai dernier. Le leader du SBF120 reste Eurofins avec +16% et un nouveau record absolu à 689E en séance (+20%) après des semestriels au-delà des attentes les plus optimistes (Eurofins produit aussi des tests 'Covid'). Oddo estime que le groupe a publié ce matin ses résultats semestriels 2020, de bonne facture et un peu au-dessus de ses attentes. Il a relevé son objectif de cours à 640 E (contre 600 E) et confirme con conseil à l'achat. Crédit Suisse réitère son opinion 'sous-performance' sur Legrand avec un objectif de cours abaissé de 65 à 63 euros, dans le sillage d'estimations de BPA pour 2020-22 réduites de 17% en moyenne pour refléter l'impact de la Covid-19.

