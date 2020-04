Paris : a du mal à suivre le rythme imprimé par Wall-Street

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris a nettement réduit son avance, à +2,1% (4.438) contre +4,2% ce matin à 4.528.

Le CAC40 a par ailleurs bénéficié d'un petit coup de pouce en fin de séance ce qui lui permet de terminer au plus haut depuis les 25/26 mars dernier, mais pas de franchir le palier des 4.500Pts.

La hausse des indices européens depuis lundi matin devait beaucoup, et même presque tout à l'envolée de Wall Street: c'était très bien parti ce mardi avec plus de +3% de hausse d'entrée de jeu, mais le Dow Jones qui a bondi de +11% en 8 heures de cotations prises en continue (le Nasdaq s'envolant de plus de 10% dans l'intervalle) commence à plafonner, autour de +3%, vers 23.400Pts (le Nasdaq gagne à peine +2% vers 8.080 mais il est à seulement 1% du retracement de 50% de sa baisse du 19 février au 16 et 20 mars).

Le S&P500 qui teste les 2.740Pts (+2,5%) est à 3% d'un retracement de 50% de la correction de fin février/mi-mars.

Le 'Vix', baromètre de la volatilité reflue doucement sous les 50 et s'enfonce sous les 45 (sa détente semble cependant bien modeste en regard des 11% du 'S&P' en 45H)

Beaucoup de commentateurs invoquent depuis hier le prétexte du ralentissement apparent de l'épidémie de coronavirus, alors que l'Espagne vient d'annoncer une nouvelle -et forte- aggravation du nombre de cas, le Japon vient de déclencher ce matin l'état d'urgence sanitaire tandis que la Chine renforce les mesures anti-pandémie, la ville de New York bat un record de victimes (la barre des 1.000 décès est tutoyée et la ville concentre plus de la moitié des 11.000 victimes recensées dans le pays).

C'est la preuve que le problème du Covid-19 est loin d'être réglé... donc, la motivation des investisseurs repose plus clairement sur l'anticipation d'un plan de soutien complémentaire de 1.500Mds$ réclamé par la Maison Blanche (qui n'a obtenu que 2.000Mds$ sur les 4.000Mds$ réclamés par Donald Trump.

Du côté des statistiques du jour, la production industrielle de l'Allemagne a augmenté de 0,3% en février selon des données ajustées de Destatis, après une augmentation de 3,2% le mois précédent (chiffre révisé d'une estimation initiale qui était de +3% pour janvier).

En excluant les secteurs de l'énergie (+2,7%) et de la construction (-1%), la production manufacturière allemande a progressé de 0,4% en février, avec en particulier un bond de 1,8% pour le segment des biens à la consommation.

Sur le front des changes, l'Euro se redresse nettement, de +0,9% vers 1,0890 face au Dollar, l'Or consolide vers 1.690$/Oz mais se maintient au-dessus de ses sommets de fin mars.

Le pétrole reprend le terrain perdu la veille avec +3% vers 26,3$ sur le NYMEX alors que le suspens demeure entier sur le succès de la réunion OPEP + Russie de jeudi (l'Arabie et la Russie posent comme condition que les Etats Unis réduisent également leur production).

Dans l'actualité des valeurs, les foncières s'imposent en tête du peloton, aussi bien au sein du CAC40 que du SBF-120 (Unibail +16%, Klépierre +12%), devant Accor et Arcelor-Mittal +10% (en moyenne)et Crédit Agricole +7,3%, talonné par les valeurs du secteur aérien (Airbus, Safran avec +7% en moyenne).

Thales annonce la mise en oeuvre d'un plan global d'adaptation à la crise liée à la pandémie du Covid-19, ainsi que la signature d'une ligne de crédit syndiquée de deux milliards d'euros portant sur les 12 prochains mois, avec une option d'extension de six mois.

Air Liquide (+6,5%) a annoncé être entré en négociations exclusives avec la société de capital-investissement EQT, en vue d'une cession éventuelle de sa filiale Schülke & Mayr GmbH, spécialisée dans la prévention des infections et l'hygiène.

Lagardère indique que sa gérance a décidé, en accord avec le conseil de surveillance, de modifier la proposition d'affectation du résultat social 2019 soumise à l'assemblée générale du 5 mai pour ne procéder à aucune distribution de dividende. Il a également décidé de créer un 'fonds solidaire Covid', doté de cinq millions d'euros prélevés sur la trésorerie initialement allouée à ce dividende, afin de soutenir les initiatives en faveur de salariés et partenaires subissant les effets de cette crise.

Le groupe Vivendi rappelle ce mardi que Canal+ est, depuis ce matin, le distributeur exclusif du nouveau service de streaming Disney+ en France.

Le titre Europcar gagne plus de 13% après avoir chuté de plus de 64% depuis le 1er janvier. Le Monde annonce ce matin qu'un accord serait proche avec les banques et Eurazeo, le principal actionnaire d'Europcar (29,9% du capital).