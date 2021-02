Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Paris : 3ème séance de hausse après PMI composite Cercle Finance • 03/02/2021 à 15:33









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris (+0,2% à 5.575) aligne une 3ème séance de hausse consécutive, portant le gain hebdo à +3,5%. Le CAC40 a même effectué une brève incursion au-delà des 5.600Pts (jusque vers 5.625) dans le sillage des 'futures' sur les indices US qui préfiguraient une réouverture 'bullish' suite à l'accueil enthousiaste réservé aux résultats d'Amazon et Alphabet (+7% en transactions électronique) publiés après la clôture mardi. Après deux semaines très volatiles, les investisseurs semblent mettre de côté - depuis le début de la semaine - leurs inquiétudes concernant la lenteur des campagnes de vaccination pour se concentrer sur des facteurs plus positifs, tels que la bonne saison des résultats. Les comptes d'Amazon et Alphabet ont ainsi confirmé le sentiment que les grands noms de la technologie affichent des perspectives solides et que leur statut de locomotives du marché n'est pas usurpé. Amazon a notamment dévoilé des performances qualifiées d''impressionnantes', mais l'information principale de la publication d'hier soir est l'annonce du départ programmé de son fondateur et directeur général Jeff Bezos d'ici à la fin de l'année, appelé à être remplacé par Andy Jassy, l'action patron de la branche 'cloud' du groupe, AWS. Aux Etats Unis toujours... l'enquête ADP sur les créations d'emplois dans le secteur privé aux Etats-Unis fait état de +174.000 emplois en janvier selon le cabinet ADP, là où les économistes anticipaient +40.000, après les 78.000 destructions de décembre 2020 (chiffre révisé d'une estimation initiale de 123.000). A la suite de l'indice PMI manufacturier meilleur que prévu publié lundi, les investisseurs ont pris connaissance des indices ISM 'composites' pour le mois dernier, et c'est nettement moins réjouissant, suite au recul de l'activité dans le secteur tertiaire. L'indice de l'activité globale de la France -calculé par IHS Markit- se replie de 49,5 en décembre 2020 vers 47,7, ce qui met en évidence une accélération de la contraction de l'activité en janvier. Le secteur privé de la zone euro a connu un début d'année 2021 difficile, au vu de l'indice PMI composite IHS Markit qui s'est replié de 49,1 en décembre 2020 vers 47,8 en janvier. Le taux d'inflation annuel de la zone euro est estimé à 0,9% en janvier 2021, contre -0,3% en décembre 2020 (chiffre inchangé par rapport à l'estimation précédente), selon une estimation rapide publiée par Eurostat. S'agissant des principales composantes, l'alimentation, alcool et tabac devrait connaître le taux annuel le plus élevé en janvier (1,5%), suivie des services (1,4%), des biens industriels hors énergie (1,4%) et de l'énergie (-4,1%). Par ailleurs, en décembre 2020 par rapport à novembre, les prix à la production industrielle ont augmenté de 0,8% dans la zone euro et de 0,9% dans l'UE. En novembre, ils avaient augmenté de 0,4% tant dans la zone euro que dans l'UE. A Paris, Publicis Groupe (+2,5% après +7% à l'ouverture) publie au titre de 2020 un résultat net courant part du groupe en baisse de 13% à 1034 millions d'euros, soit 4,27 euros par action (-14,9%), un BPA courant supérieur au consensus, et un taux de marge opérationnelle en retrait de 90 points de base à 16%.

