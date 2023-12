Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Paref: un refinancement durable pour 90 millions d'euros information fournie par Cercle Finance • 07/12/2023 à 12:15









(CercleFinance.com) - Paref a annoncé jeudi avoir bouclé un refinancement d'un montant total de 90 millions d'euros en vue de réaménager sa dette et de mener à bien ses projets de développement.



Le spécialiste de la gestion immobilière précise que cette enveloppe se compose d'un prêt de 50 millions d'euros avec échéance cinq ans et d'une ligne de crédit disponible confirmée de 40 millions d'euros affichant une maturité de quatre ans.



Dans un communiqué, Paref explique avoir opté pour un financement durable, en ligne avec sa stratégie ESG, en l'occurrence un emprunt dit 'sustainabilty-linked loan' axé sur la réalisation d'indicateurs clés tels que la réduction d'émission carbone et la labélisation d'actifs.



Le groupe d'immobilier commercial indique que ce financement durable a été octroyé par HSBC, Crédit Agricole Ile-de-France et Caisse d'Epargne Bretagne-Pays de Loire.





