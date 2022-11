Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Paref: un nouveau directeur général pour l'Allemagne information fournie par Cercle Finance • 02/11/2022 à 11:33









(CercleFinance.com) - Paref a annoncé mercredi la nomination d'un directeur général pour son entité allemande, une création de poste qui s'inscrit dans le cadre de sa forte dynamique de développement au niveau européen.



Le groupe français de gestion immobilière précise que Hanno Schrecker bénéficie de plus de 30 ans d'expérience après avoir précédemment exercé plusieurs postes de direction dans le secteur, notamment chez Morgan Stanley.



Sa nomination fait suite à l'ouverture, l'an dernier, d'un bureau à Francfort après ceux déjà lancés à Zurich et Milan.





