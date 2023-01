Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Paref: un cap franchi pour Paref Gestion à l'international information fournie par Cercle Finance • 17/01/2023 à 12:09









(CercleFinance.com) - Paref a annoncé mardi que sa filiale de gestion de placements et fonds immobiliers, Paref Gestion, avait dépassé le milliard d'euros d'actifs gérés hors de France après une année 2022 'importante' sur le plan des acquisitions.



Le groupe immobilier précise que ce sont plus de 277 millions d'euros qui ont été acquis ou réceptionnés pour le compte des SCPI gérées, permettant entre autres d'atteindre le milliard d'euros d'actifs immobiliers gérés essentiellement en Allemagne mais également aux Pays-Bas et en Pologne à fin 2022.



La société ajoute envisager sereinement l'exercice 2023, qui a selon lui bien démarré avec de nouveaux actifs déjà sous promesse ou en cours d'exclusivité, malgré un contexte économique et géopolitique jugé encore incertain.





