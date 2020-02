PAREF : résultat net annuel en hausse de 14%

(AOF) - Paref a dévoilé un résultat net, part du groupe, en hausse de 14% à 13,47 millions d'euros et un résultat opérationnel courant en repli de 15% à 8,82 millions d'euros. Les revenus locatifs net du groupe immobilier ont reculé de 2% à 6,62 millions d'euros du fait notamment des cessions réalisées en 2018 et 2019. La proposition d'un dividende de 4 euros par action pour l'exercice 2019 payable en espèces ou en actions, soumise à l'approbation de l'Assemblée générale qui se réunira le 28 avril 2020.

Le groupe maintient sa politique de distribution représentant entre 65% et 75% du résultat net récurrent sur les prochaines années.

Le patrimoine sous gestion a atteint 2,2 milliards d'euros (+37%). L'actif triple net (EPRA) est ressorti à 108 euros par action à fin 2019, en augmentation de 9%.

Paref affiche un ratio d'endettement (LTV) et de couverture des intérêts financiers de respectivement 28% et 7,8 fois contre respectivement 4% et 7 fois en 2018.

