PAREF : PAREF - INFORMATIONS FINANCIÈRES AU TROISIEME TRIMESTRE 2026

PAREF maintient un pilotage prudent de ses activités et poursuit ses avancées sur l'ensemble de ses métiers

Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe PAREF atteint 18,5 M€ au 30 septembre 2026. Il recule de -6% par rapport à la même période en 2025 et de -3 %, hors effet de la cession de SOLIA Paref. Cette évolution s'explique notamment par :

Activité immobilière pour compte propre : des revenus locatifs bruts en hausse (+14%), portés par :

le nouveau bail signé sur l'actif Tempo ;

un effet de base favorable lié à la Tour Franklin ;

l'impact positif de l'indexation des loyers.

La maturité moyenne pondérée des baux (WALB) s'affiche à 3,83 ans au 30 septembre 2026, contre 4,06 ans au 30 juin 2026, reflétant l'évolution naturelle du portefeuille sur la période.

Par ailleurs, en anticipation des prochaines échéances locatives sur la Tour Franklin (La Défense), PAREF a entamé la commercialisation des surfaces actuellement occupées par le locataire Wavestone. Le cabinet de conseil, qui va regrouper ses équipes au centre de Paris, libérera les surfaces appartenant à PAREF (soit 2 étages) en 2 phases, au 30 juin 2027 puis au 30 septembre 2027.

Enfin, le 23 juillet 2026, PAREF a signé une promesse de vente portant sur l'actif de Croissy-Beaubourg (77) avec le leader européen de l'immobilier logistique du dernier kilomètre. La cession, soumise à la levée de conditions suspensives, devrait être finalisée au premier trimestre 2027.

Activité de gestion pour compte de tiers : dans un marché de la distribution encore à deux vitesses, PAREF s'appuie sur la récurrence de ses revenus de gestion :

Commissions de gestion en retrait de -4% par rapport à la même période en 2025, notamment en raison d'un moindre volume de commissions d'arbitrage, partiellement compensé par les nouveaux mandats d'asset management en Allemagne. Retraitées de l'effet de la cession de SOLIA Paref, les commissions de gestion sont en légère hausse de +1% à périmètre constant.

Commissions de souscription en baisse de -67%, dans un marché des SCPI de nouveau fragilisé par la remontée des taux longs et une collecte toujours concentrée sur un nombre restreint de véhicules. Afin d'accompagner au mieux ses partenaires et de développer la visibilité de sa gamme de fonds, PAREF Gestion a renforcé ses équipes commerciales en septembre 2026.

PAREF Gestion a par ailleurs élargi son offre commerciale avec le lancement, fin septembre 2026 , du fonds PAREF Vitae Value Add Fund I , un fonds professionnel spécialisé (FPS) dédié à l'immobilier de santé, de soin et de bien-être, investissant principalement en France avec une ouverture sur l'Europe, selon une stratégie Value Add fondée sur la transformation opérationnelle des actifs et leur valorisation locative.

En synthèse :

Chiffre d'affaires (en M€) 30/09/2025 30/09/2026 Évolution Revenus locatifs bruts [1] 5,2 5,9 14 % Commissions 14,5 12,7 -13 % -dont commissions de gestion 12,4 12,0 -4 % -dont commissions de souscription 2,1 0,7 -67 % Total 19,7 18,5 -6 %

Autre fait marquant du trimestre

Récompenses EPRA : nouvelle reconnaissance du Groupe PAREF pour la qualité de son reporting financier et extra-financier : BPR Gold Award, le plus haut niveau de distinction, pour la 8 e année consécutive, et sBPR Award de niveau Silver pour la 3 e année consécutive.

Événements post-clôture : concrétisation, en Asset Management, Fund Management et Investissement, d'opérations engagées au cours des derniers mois

Poursuite de la commercialisation de l'actif parisien Tempo : signature d'un bail portant sur plus de 600 m² de bureaux (aux 2 e et 6 e étages) avec une société de production cinématographique. D'une durée ferme de 9 ans, ce bail prendra effet le 31 décembre 2026.

Nouvelles acquisitions pour la SCPI PAREF Prima : deux actifs de commerce essentiel à Hamm et Bielefeld (Allemagne), acquis en octobre 2026, d'environ 20 300 m² au total. Ils sont intégralement loués, dans le cadre de baux fermes de 7 ans et demi, à Handelshof, spécialiste du Cash & Carry en Allemagne appartenant au groupe EDEKA.

Accompagnement de Parkway Life REIT : signature d'une promesse de vente pour l'acquisition d'un nouveau portefeuille de trois EHPAD en France, pour un montant de 38,8 M€. La réalisation, soumise à la levée des conditions suspensives usuelles, est attendue d'ici la fin de l'année 2026. Le portefeuille français de Parkway Life REIT comptera alors 14 EHPAD, d'une valeur d'environ 160 M€.

Le troisième trimestre illustre l'avancée de notre feuille de route : un patrimoine recentré et activement géré, une offre élargie dans l'immobilier de santé, un développement européen poursuivi et des revenus récurrents en progression. Cette dynamique s'inscrit dans notre priorité : le rétablissement durable de nos équilibres financiers, pour lequel nous poursuivons les efforts engagés depuis plus d'un an.

Takuya Yamada

Président & Directeur Général de PAREF par intérim

Ces derniers mois démontrent la capacité du Groupe à accompagner ses clients, institutionnels comme particuliers, dans un marché exigeant. Après le lancement de PAREF Vitae Value Add Fund I fin septembre, le début du quatrième trimestre a vu se concrétiser de nouvelles avancées sur chacun de nos métiers, qu'il s'agisse de la commercialisation d'actifs, du déploiement de fonds ou de l'accompagnement d'investisseurs institutionnels. Nous entendons poursuivre dans cette voie, avec une gestion active et sélective tournée vers la création de valeur durable.

Anne Schwartz

Directrice Générale Déléguée de PAREF et Directrice Générale de PAREF Gestion

Agenda financier

2 mars 2027 : Résultats annuels 2026

À propos du groupe PAREF

PAREF est un groupe européen, au service de la performance immobilière durable. Acteur de référence dans l'investissement et la gestion immobilière, le groupe gère près de 3 milliards d'euros d'actifs sous gestion au 30 juin 2026, dont plus de la moitié sont situés hors de France.

Depuis plus de 30 ans, PAREF s'appuie sur le savoir-faire de ses équipes pour accompagner actionnaires, investisseurs, locataires et utilisateurs.

Fort de sa présence en France, en Allemagne, en Italie et en Suisse, PAREF déploie une approche qui conjugue objectifs de rentabilité, durabilité et satisfaction client. Le Groupe accompagne aussi bien les investisseurs institutionnels que les particuliers, contribuant ainsi à la transformation du secteur immobilier.

PAREF est une société foncière SIIC, cotée sur le compartiment C d'Euronext Paris - FR0010263202 – PAR.

Plus d'informations sur www.paref.com

Contacts Presse

Groupe PAREF : Samira Kadhi - +33 (0)7 60 00 59 52 - samira.kadhi@paref.com

Agence Shan : Claire Hilbert - +33 (0)6 15 80 91 30 - paref@shan.fr

[1] Hors charges locatives refacturées