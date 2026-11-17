BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE
A compter du 1 er avril 2021 et pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction, la société PAREF a activé le contrat de liquidité confié à Invest Securities portant sur ses actions ordinaires conforme aux dispositions prévues par le cadre juridique en vigueur.
Les moyens suivants figuraient au compte de liquidité au 30 juin 2026 :
- 1 312 titres
- 32 261,48 €
Au cours du 1 er semestre 2026, il a été négocié par le contrat de liquidité :
|30 juin 2026
|Achats
|Ventes
|Nombre de titres
|1 932
|1 756
|Nombre de transactions
|233
|225
|Montant en capitaux
|56 121,40 €
|49 644,70 €
Agenda financier
2 mars 2027 : Résultats annuels 2026
À propos du groupe PAREF
PAREF est un groupe européen, au service de la performance immobilière durable. Acteur de référence dans l'investissement et la gestion immobilière, le groupe gère près de 3 milliards d'euros d'actifs sous gestion au 30 juin 2026, dont plus de la moitié sont situés hors de France.
Depuis plus de 30 ans, PAREF s'appuie sur le savoir-faire de ses équipes pour accompagner actionnaires, investisseurs, locataires et utilisateurs.
Fort de sa présence en France, en Allemagne, en Italie et en Suisse, PAREF déploie une approche qui conjugue objectifs de rentabilité, durabilité et satisfaction client. Le Groupe accompagne aussi bien les investisseurs institutionnels que les particuliers, contribuant ainsi à la transformation du secteur immobilier.
PAREF est une société foncière SIIC, cotée sur le compartiment C d'Euronext Paris - FR0010263202 – PAR.
Plus d'informations sur www.paref.com
Contacts Presse
Groupe PAREF : Samira Kadhi - +33(0) 7 60 00 59 52 - samira.kadhi@paref.com
Agence Shan : Claire Hilbert - +33(0) 6 15 80 91 30 - paref@shan.fr
ANNEXE
|Achats
|Ventes
|Date
|Nombre de titres
|Capitaux (EUR)
|Nombre de titres
|Capitaux (EUR)
|Total
|1 932
|56 121,40
|1 756
|49 644,70
|02/01/2026
|0,00
|1
|32,30
|05/01/2026
|0,00
|1
|32,30
|06/01/2026
|0,00
|1
|32,30
|07/01/2026
|1
|32,40
|0,00
|08/01/2026
|31
|1 004,30
|0,00
|08/01/2026
|0,00
|27
|877,50
|09/01/2026
|0,00
|153
|5 095,90
|12/01/2026
|61
|2 056,30
|0,00
|12/01/2026
|0,00
|3
|101,70
|13/01/2026
|1
|33,70
|0,00
|13/01/2026
|0,00
|1
|33,70
|14/01/2026
|1
|33,70
|0,00
|14/01/2026
|0,00
|23
|775,10
|15/01/2026
|1
|33,70
|0,00
|15/01/2026
|0,00
|1
|33,70
|16/01/2026
|91
|3 039,70
|0,00
|16/01/2026
|0,00
|1
|33,70
|19/01/2026
|0,00
|76
|2 560,80
|20/01/2026
|151
|5 044,00
|0,00
|20/01/2026
|0,00
|71
|2 409,90
|21/01/2026
|1
|33,90
|0,00
|21/01/2026
|0,00
|1
|33,90
|22/01/2026
|1
|33,90
|0,00
|22/01/2026
|0,00
|1
|33,90
|23/01/2026
|1
|33,90
|0,00
|23/01/2026
|0,00
|22
|747,90
|26/01/2026
|1
|34,00
|0,00
|26/01/2026
|0,00
|1
|34,00
|27/01/2026
|1
|34,00
|0,00
|27/01/2026
|0,00
|1
|34,00
|28/01/2026
|118
|3 917,60
|0,00
|29/01/2026
|1
|33,20
|0,00
|29/01/2026
|0,00
|1
|33,20
|30/01/2026
|3
|99,60
|0,00
|02/02/2026
|1
|33,10
|0,00
|02/02/2026
|0,00
|5
|166,80
|03/02/2026
|1
|33,40
|0,00
|03/02/2026
|0,00
|1
|33,40
|04/02/2026
|61
|2 019,40
|0,00
|04/02/2026
|0,00
|26
|860,90
|05/02/2026
|30
|984,00
|0,00
|06/02/2026
|191
|6 081,80
|0,00
|06/02/2026
|0,00
|11
|352,80
|09/02/2026
|31
|952,20
|0,00
|09/02/2026
|0,00
|6
|188,20
|10/02/2026
|27
|823,80
|0,00
|Date
|Nombre de titres
|Capitaux (EUR)
|Nombre de titres
|Capitaux (EUR)
|10/02/2026
|0,00
|7
|216,30
|11/02/2026
|113
|3 364,30
|0,00
|11/02/2026
|0,00
|18
|547,50
|12/02/2026
|1
|29,10
|0,00
|12/02/2026
|0,00
|2
|58,50
|13/02/2026
|6
|174,50
|0,00
|13/02/2026
|0,00
|26
|764,50
|16/02/2026
|0,00
|26
|756,30
|17/02/2026
|6
|173,50
|0,00
|17/02/2026
|0,00
|1
|29,00
|18/02/2026
|9
|257,80
|0,00
|18/02/2026
|0,00
|20
|581,70
|19/02/2026
|1
|29,10
|0,00
|19/02/2026
|0,00
|7
|203,70
|20/02/2026
|1
|29,20
|0,00
|20/02/2026
|0,00
|1
|29,20
|23/02/2026
|8
|231,20
|0,00
|23/02/2026
|0,00
|6
|174,70
|24/02/2026
|6
|171,10
|0,00
|24/02/2026
|0,00
|1
|28,60
|25/02/2026
|1
|28,20
|0,00
|25/02/2026
|0,00
|33
|952,50
|26/02/2026
|1
|29,40
|0,00
|26/02/2026
|0,00
|1
|29,40
|27/02/2026
|31
|868,00
|0,00
|27/02/2026
|0,00
|25
|718,00
|02/03/2026
|1
|29,00
|0,00
|02/03/2026
|0,00
|1
|29,00
|03/03/2026
|1
|29,00
|0,00
|03/03/2026
|0,00
|1
|29,00
|04/03/2026
|16
|457,90
|0,00
|05/03/2026
|1
|28,20
|0,00
|05/03/2026
|0,00
|11
|313,20
|06/03/2026
|6
|168,10
|0,00
|09/03/2026
|0,00
|7
|197,40
|10/03/2026
|1
|28,20
|0,00
|10/03/2026
|0,00
|1
|28,20
|11/03/2026
|1
|28,20
|0,00
|11/03/2026
|0,00
|1
|28,20
|12/03/2026
|1
|28,20
|0,00
|12/03/2026
|0,00
|1
|28,20
|13/03/2026
|11
|307,20
|0,00
|13/03/2026
|0,00
|1
|28,20
|16/03/2026
|1
|27,80
|0,00
|16/03/2026
|0,00
|11
|306,80
|17/03/2026
|6
|165,10
|0,00
|18/03/2026
|1
|27,50
|0,00
|18/03/2026
|0,00
|1
|27,50
|19/03/2026
|16
|435,40
|0,00
|19/03/2026
|0,00
|10
|274,00
|20/03/2026
|11
|294,90
|0,00
|Date
|Nombre de titres
|Capitaux (EUR)
|Nombre de titres
|Capitaux (EUR)
|20/03/2026
|0,00
|1
|26,90
|23/03/2026
|16
|416,80
|0,00
|23/03/2026
|0,00
|6
|158,80
|24/03/2026
|1
|26,00
|0,00
|24/03/2026
|0,00
|11
|287,00
|25/03/2026
|6
|156,10
|0,00
|25/03/2026
|0,00
|1
|26,10
|26/03/2026
|31
|878,50
|0,00
|26/03/2026
|0,00
|266
|7 701,00
|27/03/2026
|182
|5 082,50
|0,00
|30/03/2026
|1
|27,00
|0,00
|30/03/2026
|0,00
|1
|27,00
|31/03/2026
|21
|547,10
|0,00
|01/04/2026
|1
|26,00
|0,00
|01/04/2026
|0,00
|1
|26,00
|02/04/2026
|14
|362,50
|0,00
|02/04/2026
|0,00
|1
|26,00
|07/04/2026
|54
|1 337,20
|0,00
|07/04/2026
|0,00
|31
|811,60
|08/04/2026
|50
|1 208,00
|0,00
|08/04/2026
|0,00
|110
|2 719,00
|09/04/2026
|18
|422,00
|0,00
|09/04/2026
|0,00
|1
|23,60
|10/04/2026
|0,00
|41
|983,00
|13/04/2026
|1
|24,80
|0,00
|13/04/2026
|0,00
|11
|274,80
|14/04/2026
|0,00
|14
|356,60
|15/04/2026
|11
|277,80
|0,00
|15/04/2026
|0,00
|16
|408,80
|16/04/2026
|1
|25,80
|0,00
|16/04/2026
|0,00
|2
|51,60
|17/04/2026
|1
|25,80
|0,00
|17/04/2026
|0,00
|21
|553,80
|20/04/2026
|0,00
|1
|25,80
|21/04/2026
|21
|533,80
|0,00
|21/04/2026
|0,00
|10
|261,60
|22/04/2026
|21
|533,40
|0,00
|22/04/2026
|0,00
|6
|154,80
|23/04/2026
|1
|25,80
|0,00
|23/04/2026
|0,00
|2
|51,60
|24/04/2026
|1
|25,80
|0,00
|24/04/2026
|0,00
|1
|25,80
|27/04/2026
|3
|77,00
|0,00
|27/04/2026
|0,00
|1
|25,80
|28/04/2026
|1
|25,60
|0,00
|28/04/2026
|0,00
|1
|25,60
|29/04/2026
|1
|25,60
|0,00
|29/04/2026
|0,00
|11
|283,60
|30/04/2026
|1
|25,80
|0,00
|30/04/2026
|0,00
|1
|25,80
|Date
|Nombre de titres
|Capitaux (EUR)
|Nombre de titres
|Capitaux (EUR)
|04/05/2026
|7
|177,80
|0,00
|05/05/2026
|0,00
|1
|25,40
|06/05/2026
|0,00
|4
|102,80
|07/05/2026
|2
|51,20
|0,00
|08/05/2026
|1
|25,60
|0,00
|08/05/2026
|0,00
|1
|25,60
|11/05/2026
|24
|614,40
|0,00
|11/05/2026
|0,00
|1
|25,60
|12/05/2026
|0,00
|1
|25,40
|13/05/2026
|11
|277,40
|0,00
|13/05/2026
|0,00
|1
|25,40
|14/05/2026
|1
|25,00
|0,00
|14/05/2026
|0,00
|46
|1 168,00
|15/05/2026
|1
|25,80
|0,00
|15/05/2026
|0,00
|1
|25,80
|18/05/2026
|41
|1 033,80
|0,00
|18/05/2026
|0,00
|35
|891,00
|21/05/2026
|78
|1 958,40
|0,00
|21/05/2026
|0,00
|26
|660,40
|22/05/2026
|2
|49,60
|0,00
|22/05/2026
|0,00
|46
|1 142,80
|25/05/2026
|0,00
|0,00
|26/05/2026
|0,00
|1
|25,00
|27/05/2026
|0,00
|23
|575,00
|28/05/2026
|0,00
|1
|25,00
|29/05/2026
|0,00
|201
|5 065,00
|01/06/2026
|0,00
|0,00
|03/06/2026
|20
|496,00
|0,00
|03/06/2026
|0,00
|36
|900,00
|05/06/2026
|35
|890,00
|0,00
|05/06/2026
|0,00
|30
|768,00
|08/06/2026
|25
|622,00
|0,00
|08/06/2026
|0,00
|1
|25,40
|11/06/2026
|0,00
|15
|375,00
|17/06/2026
|20
|496,00
|0,00
|17/06/2026
|0,00
|20
|500,00
|24/06/2026
|30
|744,00
|0,00
|25/06/2026
|10
|248,00
|0,00
|25/06/2026
|0,00
|20
|500,00
|29/06/2026
|20
|496,00
|0,00
|30/06/2026
|80
|1 908,00
|0,00
|30/06/2026
|0,00
|21
|508,60
- SECURITY MASTER Key : lG9uYJZtaJmVlpttksZoZmKWmJhnxGSXbmKcxGOdaJbGnWmUlWtqnJySamlimWhp
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .
Information réglementée :
Informations privilégiées :
- Communiqué sur comptes, résultats
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/101433-bilan-de-contrat-de-liquidite-s1-2026.pdf
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