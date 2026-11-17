PAREF : PAREF - Bilan semestriel du contrat de liquidité S1 2026

BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE

A compter du 1 er avril 2021 et pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction, la société PAREF a activé le contrat de liquidité confié à Invest Securities portant sur ses actions ordinaires conforme aux dispositions prévues par le cadre juridique en vigueur.

Les moyens suivants figuraient au compte de liquidité au 30 juin 2026 :

1 312 titres

32 261,48 €

Au cours du 1 er semestre 2026, il a été négocié par le contrat de liquidité :

30 juin 2026 Achats Ventes Nombre de titres 1 932 1 756 Nombre de transactions 233 225 Montant en capitaux 56 121,40 € 49 644,70 €

Agenda financier

2 mars 2027 : Résultats annuels 2026

À propos du groupe PAREF

PAREF est un groupe européen, au service de la performance immobilière durable. Acteur de référence dans l'investissement et la gestion immobilière, le groupe gère près de 3 milliards d'euros d'actifs sous gestion au 30 juin 2026, dont plus de la moitié sont situés hors de France.

Depuis plus de 30 ans, PAREF s'appuie sur le savoir-faire de ses équipes pour accompagner actionnaires, investisseurs, locataires et utilisateurs.

Fort de sa présence en France, en Allemagne, en Italie et en Suisse, PAREF déploie une approche qui conjugue objectifs de rentabilité, durabilité et satisfaction client. Le Groupe accompagne aussi bien les investisseurs institutionnels que les particuliers, contribuant ainsi à la transformation du secteur immobilier.

PAREF est une société foncière SIIC, cotée sur le compartiment C d'Euronext Paris - FR0010263202 – PAR.

Plus d'informations sur www.paref.com

Contacts Presse

Groupe PAREF : Samira Kadhi - +33(0) 7 60 00 59 52 - samira.kadhi@paref.com

Agence Shan : Claire Hilbert - +33(0) 6 15 80 91 30 - paref@shan.fr

ANNEXE

Achats Ventes Date Nombre de titres Capitaux (EUR) Nombre de titres Capitaux (EUR) Total 1 932 56 121,40 1 756 49 644,70 02/01/2026 0,00 1 32,30 05/01/2026 0,00 1 32,30 06/01/2026 0,00 1 32,30 07/01/2026 1 32,40 0,00 08/01/2026 31 1 004,30 0,00 08/01/2026 0,00 27 877,50 09/01/2026 0,00 153 5 095,90 12/01/2026 61 2 056,30 0,00 12/01/2026 0,00 3 101,70 13/01/2026 1 33,70 0,00 13/01/2026 0,00 1 33,70 14/01/2026 1 33,70 0,00 14/01/2026 0,00 23 775,10 15/01/2026 1 33,70 0,00 15/01/2026 0,00 1 33,70 16/01/2026 91 3 039,70 0,00 16/01/2026 0,00 1 33,70 19/01/2026 0,00 76 2 560,80 20/01/2026 151 5 044,00 0,00 20/01/2026 0,00 71 2 409,90 21/01/2026 1 33,90 0,00 21/01/2026 0,00 1 33,90 22/01/2026 1 33,90 0,00 22/01/2026 0,00 1 33,90 23/01/2026 1 33,90 0,00 23/01/2026 0,00 22 747,90 26/01/2026 1 34,00 0,00 26/01/2026 0,00 1 34,00 27/01/2026 1 34,00 0,00 27/01/2026 0,00 1 34,00 28/01/2026 118 3 917,60 0,00 29/01/2026 1 33,20 0,00 29/01/2026 0,00 1 33,20 30/01/2026 3 99,60 0,00 02/02/2026 1 33,10 0,00 02/02/2026 0,00 5 166,80 03/02/2026 1 33,40 0,00 03/02/2026 0,00 1 33,40 04/02/2026 61 2 019,40 0,00 04/02/2026 0,00 26 860,90 05/02/2026 30 984,00 0,00 06/02/2026 191 6 081,80 0,00 06/02/2026 0,00 11 352,80 09/02/2026 31 952,20 0,00 09/02/2026 0,00 6 188,20 10/02/2026 27 823,80 0,00 Date Nombre de titres Capitaux (EUR) Nombre de titres Capitaux (EUR) 10/02/2026 0,00 7 216,30 11/02/2026 113 3 364,30 0,00 11/02/2026 0,00 18 547,50 12/02/2026 1 29,10 0,00 12/02/2026 0,00 2 58,50 13/02/2026 6 174,50 0,00 13/02/2026 0,00 26 764,50 16/02/2026 0,00 26 756,30 17/02/2026 6 173,50 0,00 17/02/2026 0,00 1 29,00 18/02/2026 9 257,80 0,00 18/02/2026 0,00 20 581,70 19/02/2026 1 29,10 0,00 19/02/2026 0,00 7 203,70 20/02/2026 1 29,20 0,00 20/02/2026 0,00 1 29,20 23/02/2026 8 231,20 0,00 23/02/2026 0,00 6 174,70 24/02/2026 6 171,10 0,00 24/02/2026 0,00 1 28,60 25/02/2026 1 28,20 0,00 25/02/2026 0,00 33 952,50 26/02/2026 1 29,40 0,00 26/02/2026 0,00 1 29,40 27/02/2026 31 868,00 0,00 27/02/2026 0,00 25 718,00 02/03/2026 1 29,00 0,00 02/03/2026 0,00 1 29,00 03/03/2026 1 29,00 0,00 03/03/2026 0,00 1 29,00 04/03/2026 16 457,90 0,00 05/03/2026 1 28,20 0,00 05/03/2026 0,00 11 313,20 06/03/2026 6 168,10 0,00 09/03/2026 0,00 7 197,40 10/03/2026 1 28,20 0,00 10/03/2026 0,00 1 28,20 11/03/2026 1 28,20 0,00 11/03/2026 0,00 1 28,20 12/03/2026 1 28,20 0,00 12/03/2026 0,00 1 28,20 13/03/2026 11 307,20 0,00 13/03/2026 0,00 1 28,20 16/03/2026 1 27,80 0,00 16/03/2026 0,00 11 306,80 17/03/2026 6 165,10 0,00 18/03/2026 1 27,50 0,00 18/03/2026 0,00 1 27,50 19/03/2026 16 435,40 0,00 19/03/2026 0,00 10 274,00 20/03/2026 11 294,90 0,00 Date Nombre de titres Capitaux (EUR) Nombre de titres Capitaux (EUR) 20/03/2026 0,00 1 26,90 23/03/2026 16 416,80 0,00 23/03/2026 0,00 6 158,80 24/03/2026 1 26,00 0,00 24/03/2026 0,00 11 287,00 25/03/2026 6 156,10 0,00 25/03/2026 0,00 1 26,10 26/03/2026 31 878,50 0,00 26/03/2026 0,00 266 7 701,00 27/03/2026 182 5 082,50 0,00 30/03/2026 1 27,00 0,00 30/03/2026 0,00 1 27,00 31/03/2026 21 547,10 0,00 01/04/2026 1 26,00 0,00 01/04/2026 0,00 1 26,00 02/04/2026 14 362,50 0,00 02/04/2026 0,00 1 26,00 07/04/2026 54 1 337,20 0,00 07/04/2026 0,00 31 811,60 08/04/2026 50 1 208,00 0,00 08/04/2026 0,00 110 2 719,00 09/04/2026 18 422,00 0,00 09/04/2026 0,00 1 23,60 10/04/2026 0,00 41 983,00 13/04/2026 1 24,80 0,00 13/04/2026 0,00 11 274,80 14/04/2026 0,00 14 356,60 15/04/2026 11 277,80 0,00 15/04/2026 0,00 16 408,80 16/04/2026 1 25,80 0,00 16/04/2026 0,00 2 51,60 17/04/2026 1 25,80 0,00 17/04/2026 0,00 21 553,80 20/04/2026 0,00 1 25,80 21/04/2026 21 533,80 0,00 21/04/2026 0,00 10 261,60 22/04/2026 21 533,40 0,00 22/04/2026 0,00 6 154,80 23/04/2026 1 25,80 0,00 23/04/2026 0,00 2 51,60 24/04/2026 1 25,80 0,00 24/04/2026 0,00 1 25,80 27/04/2026 3 77,00 0,00 27/04/2026 0,00 1 25,80 28/04/2026 1 25,60 0,00 28/04/2026 0,00 1 25,60 29/04/2026 1 25,60 0,00 29/04/2026 0,00 11 283,60 30/04/2026 1 25,80 0,00 30/04/2026 0,00 1 25,80 Date Nombre de titres Capitaux (EUR) Nombre de titres Capitaux (EUR) 04/05/2026 7 177,80 0,00 05/05/2026 0,00 1 25,40 06/05/2026 0,00 4 102,80 07/05/2026 2 51,20 0,00 08/05/2026 1 25,60 0,00 08/05/2026 0,00 1 25,60 11/05/2026 24 614,40 0,00 11/05/2026 0,00 1 25,60 12/05/2026 0,00 1 25,40 13/05/2026 11 277,40 0,00 13/05/2026 0,00 1 25,40 14/05/2026 1 25,00 0,00 14/05/2026 0,00 46 1 168,00 15/05/2026 1 25,80 0,00 15/05/2026 0,00 1 25,80 18/05/2026 41 1 033,80 0,00 18/05/2026 0,00 35 891,00 21/05/2026 78 1 958,40 0,00 21/05/2026 0,00 26 660,40 22/05/2026 2 49,60 0,00 22/05/2026 0,00 46 1 142,80 25/05/2026 0,00 0,00 26/05/2026 0,00 1 25,00 27/05/2026 0,00 23 575,00 28/05/2026 0,00 1 25,00 29/05/2026 0,00 201 5 065,00 01/06/2026 0,00 0,00 03/06/2026 20 496,00 0,00 03/06/2026 0,00 36 900,00 05/06/2026 35 890,00 0,00 05/06/2026 0,00 30 768,00 08/06/2026 25 622,00 0,00 08/06/2026 0,00 1 25,40 11/06/2026 0,00 15 375,00 17/06/2026 20 496,00 0,00 17/06/2026 0,00 20 500,00 24/06/2026 30 744,00 0,00 25/06/2026 10 248,00 0,00 25/06/2026 0,00 20 500,00 29/06/2026 20 496,00 0,00 30/06/2026 80 1 908,00 0,00 30/06/2026 0,00 21 508,60