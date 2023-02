Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Paref: nouvelle acquisition en Pologne information fournie par Cercle Finance • 27/02/2023 à 10:54

(CercleFinance.com) - Paref, un spécialiste de la gestion immobilière, a annoncé lundi l'acquisition d'un nouvel actif en Pologne pour un montant d'un peu plus de huit millions d'euros.



Le groupe indique que sa SCPI Interpierre Europe Centrale vient de racheter l'immeuble 'Bolero 2', un actif de 3.700 m2 situé au sud-ouest de Varsovie, à mi-chemin entre l'aéroport et le centre-ville.



Livré en 2020, cet ensemble est occupé par UL International, un grand groupe international de contrôle de la qualité et de la sécurité qui a signé un bail ferme jusqu'à mi-2030.



Ce bâtiment combine à la fois des espaces de laboratoires, de bureaux, de réunions et des lieux de vie destinés au bien-être des collaborateurs.



Paref souligne que l'actif possède des qualités de performances environnementales avec une notation 'BREEAM very good', en ligne avec la stratégie durable établie par la SCPI, qui signe ainsi sa cinquième acquisition sur le territoire polonais.



En date du 31 décembre 2022, le groupe Paref gérait plus de 3 milliards d'euros d'actifs.