Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Paref: le titre grimpe après les résultats annuels information fournie par Cercle Finance • 18/02/2022 à 12:00

(CercleFinance.com) - L'action Paref gagne plus de 9% vendredi à la Bourse de Paris, soutenue par la publication la veille au soir de résultats annuels 'solides' et la proposition d'un dividende historique.



La société foncière a fait état jeudi d'un résultat net en hausse de 35% à 11 millions d'euros l'an dernier, contre 8,2 millions d'euros un an plus tôt.



Son actif net réévalué EPRA de reconstitution s'inscrit également en progression, de 4% à 130 euros par action contre 125,1 euros par action au 31 décembre 2020.



Dans son communiqué, la SIIC - très exposée au marché parisien de l'immobilier d'entreprise - dit afficher un taux d'occupation de ses actifs de 92,6%, en hausse de 11,5 points par rapport à 2020.



D'après les analystes d'Invest Securities, tous ces chiffres 'jettent une lumière plus positive sur la société encore en mutation mais aussi en progression régulière'.



Fort de ces résultats, le groupe a prévu de proposer à ses actionnaires le versement du dividende le plus élevé jamais versé par l'entreprise, soit 4,70 euros par action payable en espèces au titre de l'exercice 2021.



Peu avant 12h00, le titre progressait de 9,3% après avoir pris jusqu'à 11% dans le courant de la matinée.