Paref : le patron a acheté des titres

(CercleFinance.com) - Antoine Castro, le directeur général du groupe Paref, a récemment acheté 549 actions de la société foncière pour un montant total de 31.672,5 euros. La société précise que ces rachats, effectués entre les 20 et 23 septembre, ne sont pas liés à l'exercice de programmes d'options sur actions ou sur une attribution d'actions ou de performance. Le titre Paref a perdu environ 5% de sa valeur depuis le début de l'année, alors que le marché parisien a progressé dans le même temps de 20%.

