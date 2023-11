Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Paref: le bâtiment 'The Medelan' à Milan loué à 98% information fournie par Cercle Finance • 27/11/2023 à 15:45









(CercleFinance.com) - Paref a annoncé lundi que 'The Medelan', son actif phare situé au coeur de Milan et développé en collaboration avec DeA Capital Real Estate SGR, était désormais loué à hauteur de 98%.



Ce bâtiment néo-Renaissance, qui se trouve à l'angle du Duomo, de la Galleria Vittorio Emanuele II et du Teatro alla Scala, accueille notamment Coin, une chaîne d'habillement, de beauté et de décoration.



Arket, une enseigne de style de vie appartenant au groupe H&M, a également choisi de s'installer au sein de l'ensemble, tout comme 'Kave Home', une marque espagnole de meubles.



Au total, 'The Medelan' dispose d'une surface de près de 55.000 m² et bénéficie des normes de durabilité et d'éco-compatibilité les plus élevées, ce qui lui permet d'accueillir aussi des bureaux, des espaces verts, des terrasses, un restaurant étoilé au Michelin ainsi qu'un bar à cocktails.





Valeurs associées PAREF Euronext Paris 0.00%