PAREF Gestion annonce l'acquisition d'un retail park en Allemagne

(AOF) - PAREF Gestion a annoncé avoir acquis pour le compte de la SCPI Novapierre Allemagne 2 un ensemble commercial d'une surface locative de 13 600 mètres carrès dans l'une des régions économiques les plus dynamiques d'Europe. Située au coeur du Bade-Wurtemberg et à proximité de Stuttgart, la ville de Giengen jouit d'un environnement économique particulièrement favorable : croissance démographique soutenue, pouvoir d'achat élevé, présence de multiples ETI et groupes internationaux.

L'actif affiche un taux d'occupation de 100% et est loué pour une durée résiduelle de bail de 9,6 ans à des enseignes phares telles que : OBI, principale chaîne de bricolage allemande, Dm, leader allemand du marché des drogueries et Dänisches Bettenlager, chaîne d'ameublement et de décoration.

A travers cette acquisition, la SCPI Novapierre Allemagne 2 poursuit le développement de son portefeuille et déploie sa stratégie d'investissement dans des actifs commerciaux situés en périphérie de villes allemandes moyennes, loués à des groupes internationaux.